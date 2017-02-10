10.02.2017 21:29:15

Kenya'da ulusal afet ilan edildi

Kenya'nın 23 bölgesinde etkili olan ve 3,7 milyondan fazla insanı etkileyen kuraklık nedeniyle 'ulusal afet' ilan edildi

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, bakanların kuraklığın en fazla etkili olduğu bölgelerde kendisine verdiği brifingin ardından yaptığı açıklamada, ulusal afet ilan ettiğini belirtti.

Yerel ve uluslararası müttefiklerini kuraklıktan etkilenen kişilere yardım çabalarında hükümete destek vermeye çağıran Kenyatta, "Müttefiklerimizin desteği hükümetin kuraklığın etkilerini hafifletme çabalarını tamamlayacaktır." yorumunu yaptı.

KURAKLIĞI AZALTMAK İÇİN 106 MİLYON DOLAR

Ülkedeki kuraklıktan çıkar sağlayanlarla da gerektiği şekilde mücadele edileceğini aktaran Kenyatta, "Hükümet, bu durumdan faydalanarak kendilerine kar sağlamaya çalışanlara karşı sıkı önlemler alacak." ifadelerini kullandı.

Hükümetin bu durumdan çıkar sağlamaya çalışmakla suçlanmasını istemediğini vurgulayan Kenyatta, "Bu süreç boyunca üstlenilen tüm faaliyetlerde Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu dahil tüm soruşturma ajanslarının yer almasına izin vereceğiz." dedi.

Kenya hükümeti, nisana kadar kuraklığın etkileri azaltmak için 106 milyon dolarlık bir fon ayırdı.

Diğer yandan Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) yayımladığı bildiride, bölgede insani kriz yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bildiride "Somali, Etiyopya ve Kenya'da uzun süredir etkili olup gitgide kötüleşen kuraklık nedeniyle 11 milyondan fazla insanın şiddetli açlıkla karşı karşıya ve ve acilen insani yardıma muhtaç durumda" ifadelerine yer verildi.

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