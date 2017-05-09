09.05.2017 20:20:01

Kenya'da ölüme sebep olan 'Mavi Balina' oyunu yasaklandı

Kenya'da 16 yaşında bir gencin intihar etmesine sebep olan dünyaca ünlü Blue Whale (Mavi Balina) oyununun yasaklandığı bildirildi.

Kenya Film Sınıflandırma Kurulu (KFCB) tarafından yapılan açıklamada, Blue Whale (Mavi Balina) adlı internet üzerinden oynanılan oyunun gençleri intihara yönelttiği gerekçesiyle yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerine söz konusu oyunun engellenmesi ve bununla ilgili reklamlara izin verilmemesi yönünde bir yazı gönderildiği kaydedildi.

KFCB Başkanı Ezekiel Mutua de konuyla ilgili olarak, son birkaç yıldır online olarak oynanabilen oyunun derhal geri çekilmesi için bütün sosyal medya sitelerine talimat verdikleri ve de ülkedeki tüm internet hizmeti sağlayıcı firmaların bu konuda uyarıldığı açıklamasını yaptı.

Mutua, ülkede çocukların bu oyunu oynamasına izin veren kişi ve kurumlar hakkında yasal işlem başlatılacağını ifade etti.

Başkent Nairobi'de 16 yaşındaki bir lise öğrencisi Mavi Balina adlı internet oyununu oynadıktan sonra evinin balkonunda kendini asarak intihar etmişti.

Yaklaşık iki yıl önce Rus sosyal medyası üzerinde ortaya çıktığı belirtilen internet oyun, 50 talimat vererek oyunculardan bunları yerine getirmelerini istiyor. Talimatlar arasında kendine acı verme, korku filmi izleme gibi şeyler yer alıyor.

Rusya'da son 6 ay içinde 130 gencin intihar olayıyla ilişkisi olabileceği gerekçesiyle "Mavi Balina" oyunu hakkında inceleme başlatılmıştı.



