28.02.2017 14:49:41

Kenya'da kamu reklamlarına 'özel medya' düzenlemesi

Kenya'da hükümetin, kamu reklamlarının özel medya kuruluşlarında yayınlanmasını ekonomik gerekçelerle yasaklama kararı aldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sivil Kamu Hizmetleri Başkanlığı, devlete ait kurumların verdikleri iş ilanları da dahil olmak üzere her türlü kamu reklamının özel medya organlarında yayınlanmasını yasaklayacak.

Haberlerde, kamu reklamlarına yapılan harcamayı düşürmek isteyen hükümetin bu kapsamda "My.Gov." adıyla yeni bir gazete çıkarmaya hazırlandığı belirtildi.

Ülkedeki tüm bakanlıklar ve resmi ajansların reklamlarını bu gazetede yayınlatacakları, buna uymayanlara ise disiplin cezası verilebileceği kaydedildi.

Söz konusu gazetede reklamların yanı sıra hükümetin kalkınma programlarıyla ilgili haberlerin yer alacağı ifade edildi.

Kenya'da hükümet, kamu reklamlarını "The Star" ve "People Daily" adlı gazetelerde yayınlatıyordu.

Devlet Reklam Kurulu verilerine göre, Kenya'da kamu reklamları için yılda yaklaşık 20 milyon dolar harcanıyor.

Yasak kararının, çok sayıda medya çalışanının işten çıkarılmasına neden olabileceği belirtiliyor.



