07.02.2017 18:02:40

Kentte yaşanan iki günlük su kesintisine ilişkin açıklama yapan başkan Saygılı;

Kırıkkale kent merkezinin büyük bir bölümünde yaşanan su kesintisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Vatandaşların tepkilerinde haklı olduğunu söyledi.

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Kırıkkale kent merkezinin büyük bir bölümünde yaşanan su kesintisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Vatandaşların tepkilerinde haklı olduğunu söyledi.Şehri besleyen 1200'lük ve 1600'lük iki hattın olduğuna dikkati çeken Başkan Saygılı, "Bu hatların her ikisi de yan yanalar. 1600'lük boruda patlama meydana geldi. Ana boru olması nedeni ile kesinti yaşadık" dedi.Patlayan borunun yedeğinin ellerinde olmasının işlerini hızlandırdıklarını söyleyen Başkan Saygılı, "Kazı yapılması sonucu kaynak marifeti ile sorun giderilmesi gerekirken borunun tam anlamı ile açılması nedeni ile kaynak olmadı. Eski boruyu keserek yeni borunun yerine takılması uzun zaman aldı. Buda şehrimizde su kesintilerine neden oldu" şeklinde konuştu.Haftasonu yaşanan arızanın ardından ekiplerinin süratli şekilde arızanın giderilmesi yönünde tamiratın yapıldığı dikkati çeken Başkan Saygılı, "Dışarıdan bu işi yapan profesyonel bir ekip getirdik. Olabilecek en süratli şekilde tamiratı yapılarak en süratli şekilde su verildi" diye konuştu.Su kesintisinin tepkilerinin birinci derece muhatabının kendisi olduğunu da vurgulayan Başkan Saygılı, "Bu işin sorumlusu olarak vatandaşlarımızdan özür dileriz. Planlı bir şey olmadığının bilinmesi istiyorum. Halkımız bilmeli ki süratli şekilde hareket ettik, müdahil olduk. Bütün mahallelerimizde depolara su verdik" ifadelerini kullandı.'Bu işten siyasi rant çıkmaz"İlerleyen günlerde Kırıkkale'de böylesi bir sıkıntının tekrar yaşamaması yönünde çalışma yaptıklarına anlatan Mehmet Saygılı, "Yeni baştan yapılabilecek ne var ise masaya yatırıp projeleri yeniden gözden geçiriyoruz" dedi.Haftasonu yaşanan arızanın küçük bir arıza olmadığına dikkat çeken Mehmet Saygılı, " Arızaya müdahale eden ekipler 48 saat uyumadan çalıştığını, kendisininde bizzat ekiplerin başında bulunduğunu söyledi.İşin başındaki kişi benim, depoya su inmeden kafamı yastığa koymadım diyen Başkan Saygılı, "Sıkıntıyı siyasi ranta dönüştürmek isteyen bir takım guruplar oldu. Ama bilsinler ki. Bu işten siyasi rant çıkmaz" dedi.