27.02.2017 12:59:45

Kentsel dönüşümde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Niğde'ye yeni bir çehre kazandıracak olan Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları Niğde Belediyesi ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi(TOKİ) işbirliğiyle devam ediyor.

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Niğde'ye yeni bir çehre kazandıracak olan Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları Niğde Belediyesi ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi(TOKİ) işbirliğiyle devam ediyor.Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan proje alanında bulunan mevcut camilerin yenilenirken projeye 3 yeni cami daha ekleneceğini, yol, yeşil alan ve rekreasyon çalışmalarını ağustos ayında tamamlanacağını ve İmam Hatip Lisesinin okulların kapanmasıyla beraber taşınmasının planlandığını söyledi.Efendibey Kentsel Dönüşüm alanında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başkan Akdoğan kentsel dönüşümde inşaatların devam ederken yol ve kazı çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü söyledi. Fesleğen Cami ve Dutlu Cami'nin yenilenmesiyle ilgili çalışmaların son hızla ilerlediğini belirten Akdoğan ' O bölgede bulunan Sürmeli Cami'nin yenilenmesi ve arsasının da büyütülmesiyle ilgili çalışmamız başladı. İnşallah o bölgede bulunan 3 camimizi bu vesileyle yenilemiş olacağız. Bunun yanı sıra 3 tane yeni cami de o bölgeye yapılacak' dedi."Kentsel dönüşüm projesi büyük bir proje"Belediye Başkanı Akdoğan Efendibey Kentsel Dönüşüm projesinde 750 milyon TL'nin sirkülasyonunun yağılacağı bir proje olduğuna vurgu yaptı. Akdoğan 'Kentsel Dönüşüm projesi büyük bir proje. Bu bağlamda proje şuanda yüzde 60 seviyesine ulaştı, yüzde 40'lık bölümünü de inşallah önümüzdeki 15 ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Ağustos ayının sonuna kadar tüm yol çalışmalarımız, rekreasyon ve yeşil alan çalışmaları tamamlanacak. Bu bağlamda Amas Yolunu da yenileyeceğiz. Yeni Aktaş'a doğru giden yolun da bir bölümünün yenilenmesi gerçekleşecek. Ayrıca projede yaptığımız incelemelerde bir takım yolların ve kavşakların düzenlenmesiyle ilgili yol kapatmamız gerçekleşti. Vatandaşlarımız da birkaç ay sabredebilirse o yolları yenilemiş olarak yeniden hizmete açacağız' ifadelerini kullandı."İmam hatip lisesi taşınacak"Akdoğan İmam Hatip Lisesinin okulların kapanmasıyla beraber yıkılacağını belirtti. Belediye Başkanı Faruk Akdoğan' İmam Hatip Lisesi'ni yıkarak kentsel dönüşüm alanında yapımını gerçekleştirdiğimiz bir bulvara bağlayarak Niğde Evleri'ne kadar transit geçişi de sağlamış olacağız. İmam Hatip Meydanında bir alt geçişle o yola bağlantısını sağlayacağız. İnşallah bu sene sonuna kadar alt geçiş yaparsak orada ki trafiği de rahatlatmış olacağız' şeklinde konuştu."Kentsel dönüşüm projesi örnek bir proje"Niğde'nin çehresini değiştirecek ve ufuk projesi olarak adlandırılan Efendibey Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin bölgesinde örnek olacak bir çalışma olduğunu söyleyen Başkan Akdoğan ' Şehrimize yakışır modern binalar, sosyal ve kültürel donatı alanlarıyla projemiz adeta bir cazibe merkezi haline gelecek'dedi.