03.02.2017 18:27:28

Kentsel dönüşüm için eylem yapan mahalleli ile polis arasında arbede çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kentsel dönüşüm alanında evleri bulunan ve eylem yapan vatandaşlarla polis arasında arbede yaşandı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kentsel dönüşüm alanında evleri bulunan ve eylem yapan vatandaşlarla polis arasında arbede yaşandı.Soğanlı bölgesinde yapılan kentsel dönüşümde binaları yıkılacak olan vatandaşlar, kamulaştırma sırasında istedikleri bedelin ödenmediğini öne sürdü. Mahalle sakinleri yol kapatıp eylem yaptı.Oturdukları 3 katlı binaların yerine yapılacak kentsel dönüşümde sadece bir daire verildiğini ifade eden eden mahalle sakinleri, kentsel dönüşümün yapıldığı alanda basın açıklaması yaptı.CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve İl Başkanı Sadi Özdemir'in de destek verdiği eylem esnasında konuşan vatandaşlar, "Belediye Başkanı'na derdimizi anlatmak istiyoruz. Hakkımızı vermelerini istiyoruz" dediler. Eyleme devam edip dağılmayacaklarını söyleyen mahalleli ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Uzun süre dağılmayan öfkeli mahalleli uzun uğraşlar sonunda dağılarak evlerinin yolunu tuttu."Vatandaşa en uygun teklifi yapıyoruz, mağdur etmeyeceğiz"Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşa en uygun teklifi sunduklarını belirterek, "Bizler orada vatandaşla görüşürken devletin onayladığı üç farklı değerlendirme kuruluşunun tekliflerini sunuyoruz. "Benim 3 katlı apartmanım var, bir şey vermiyorlar" suçlaması yersiz. Oradaki değer belli. Öbür taraftaki değer belli. Seçenek sunuyoruz. Belediye adına düşen yeni daireler var. "Bu dairelerin değerleri neyse, senin yerinin değeriyle karşılaştıralım" diyerek takas teklif ediyoruz. Ama "Ben bunu istemiyorum. Paramı istiyorum" derse onu da veriyoruz. Vatandaşlar, "3 dairem var, 3 daire istiyorum" dememeli. Biz yeni daireleri müteahhitten daha ucuza kar amacı gütmeden teklif ediyoruz" diye konuştu.Soğanlı'da 240 parsel bulunduğunu, 2 hafta içinde 80 parseldeki vatandaşla anlaştıklarını hatırlatan Başkan Dündar, "Bir sıkıntı yok. Vatandaşlar ve CHP'liler metrekareye 650 lira verildiğini düşünüyor. Bu rakam büyükşehir belediyesinin yol kamulaştırmasında mahkemeden çıkan rakam. Bizim rakamlarımız bundan farklı. Bağımsız değerleme firmalarının yaptığı değerlemeye göre, en düşük yerin metrekaresini 850 liradan alıyoruz. Bunlar da iç kesimlerde. Yol kenarında olan yerlere de bin 100- bin 200 liradan anlaştık. 2 haftalık randevularımız dolu. Vatandaşlara sıra verdik. Hala görüşmeler sürüyor. "Biz vatandaşla anlaşmayı yaparken mağdur olmasınlar" diye kadastral parsel üzerinden yapıyoruz. İmar uygulaması geçtiği zaman yüzde 40 düşüyor. Bunu düşmeden parasını vermiş oluyoruz. Biz vatandaşa diğer tarafta hazır binaların metrekaresini 2200 liradan veriyoruz. Müteahhit ise 2800 ile 3 bin lira arasında satıyor. Biz vatandaşın lehine olan uygulamayı gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.