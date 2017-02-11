11.02.2017 17:37:01

Kentler hızla akıllanıyor

Amerilka Birleşik Devletlerinin orta kısmında bulunan Kansas City 'transit ülke' yakıştırmasından kurtuluyor.

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Amerilka Birleşik Devletlerinin orta kısmında bulunan Kansas City "transit ülke" yakıştırmasından kurtuluyor.Kansas City, son dört yılda elli farklı noktaya ücretsiz wi-fi, 125 led sokak lambası gibi, adını duyuracak bir çok akıllı kent projesine milyonlarca dolar ayırdı. Kentin Arge Departman Müdürü Bob Bennett, gelecek beş yılın sonunda dünyanın en akıllı kentine sahip olacaklarını iddia etti.Temmuz 2015'de yapay zeka şirketi Cisco ile bir ortaklık kuruldu. Her iki taraf da, kent ulaşımını geliştirmek adına toplamda 15 milyon dolar harcamada bulundu. İkili, daha sonra anlık (canlı) harita uygulamasını hayata geçirmek için veri yönetimi şirketi Xaqt ile iş birliğine gitti. Harita, mevcut boş park alanlarını, tramvayın an itibariyle konumunu, trafiğin en yoğun olduğu saatleri ve belli bir noktadaki araç sayısını gösterebiliyor. Ayrıca anlık güncellemeler sayesinde, en ideal ulaşım alternatiflerini belirlemeyi sağlıyor.Tramvay hattı 2016 Mayıs ayında ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. 72 kilometre bölü saat(km/s) hıza ulaşabilen tramvaylar ayrı bir yolda gitmeyip, taşıtların kullandığı güzergahı kullanıyor ve şehrin merkezinden başlayan 3 kilometrelik bir hatta hizmet veriyor. Kentin bir sonraki projesi ise, 15 kilometrelik bir hatta sahip hybrid otobüsleri hizmete geçirmek.Yetkililer, bu projelerin kentte hayatı kolaylaştırdığını ve trafiği rahatlattığını söylüyor. Kentte ayrıca, çok hızlı olan "Google Fiber" interneti hayata geçirmek için çalışmalar devam ediyor. Google Fiber, saniyede 1 gigabit'e varan hızlara kadar çıkabiliyor ki bu da ortalama bir Amerikan tüketicisinin sahip olduğu imkanlardan yüz kat daha hızlı olması demek.