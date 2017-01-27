27.01.2017 10:20:19

KentBis üyesi 3 bine ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kent içi ulaşımı kolaylaştırmak ve vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen akıllı bisiklet uygulamasında (KentBis), kartlı üye sayısı 3 bine ulaştı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kent içi ulaşımı kolaylaştırmak ve vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen akıllı bisiklet uygulamasında (KentBis), kartlı üye sayısı 3 bine ulaştı.Geçen Ağustos ayı içerisinde açılışı yapılan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) ortaklığında hayata geçirilen KentBis, Mersinli vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Adnan Menderes Bulvarı kıyı şeridi üzerinde Hilton Oteli yanı, Kushimoto Sokağı karşısı, Özgecan Aslan Meydanı, Göçmen Kavşağı, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü yanı ve Polisevi karşısında 6 farklı noktada kurulan bisiklet park istasyonları, kolay erişim ile Mersinli vatandaşlara hizmet veriyor. 6 kilometrelik bir alanda toplam 6 noktaya yerleştirilen istasyonlarda 150 bisiklet, vatandaşın hizmetine sunuluyor.Açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 5 ay gibi kısa sürede vatandaşlar tarafından 16 bin 450 kez kullanılan akıllı bisikletlerde KentBis kartlı üye sayısı da 3 bine ulaştı. Mersinliler sahil yolunda bisiklet sürmenin keyfini çıkarırken, proje de "kent içi ulaşımı kolaylaştırmak ve vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek" amacına ulaştı. Akıllı Bisiklet Mersin Sahilinde Projesi ile istasyonlarda yer alan bisikletleri kullanmak isteyen vatandaşların bisikletleri kiralayabilmek için KentBis kartına sahip olması gerekiyor. KentBis Akıllı Bisiklet Merkezi'nden temin edilen kartlara sahip olabilmek için gerekli olan belgeler ise 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi veya kimlik numaralı ehliyet fotokopisinden oluşuyor. Sadece kimlik fotokopisi ile başvuru yapan vatandaşlar, verilen sözleşmeyi imzaladıktan ve kart bedelini ödeyerek aynı gün içerisinde KentBis kartını teslim alıyor ve hizmetten faydalanmaya başlıyor. KentBis kartına sahip olan Mersinliler, istasyonlardan rezervasyon yaptırmaksızın dilediği bisikleti kiralayarak, varış noktasına ulaşınca en yakın park istasyonuna bisikletini park ederek hizmetten faydalanmış oluyor.