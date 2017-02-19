19.02.2017 13:21:51

Kent meydanı için çalışmalar tam gaz devam ediyor

'Adana Kent Meydanı' projesi için çalışmalar hafta sonunda da aralıksız sürüyor. Yüzde 60'ının kamulaştırma işleminin tamamlandığı 40 bin metrekarelik alanda yıkım çalışmalarına belediye ekiplerince devam edildi.

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"Adana Kent Meydanı" projesi için çalışmalar hafta sonunda da aralıksız sürüyor. Yüzde 60'ının kamulaştırma işleminin tamamlandığı 40 bin metrekarelik alanda yıkım çalışmalarına belediye ekiplerince devam edildi.Adana'nın en önemli sorularından olan Kent Meydanı yapımı için başlatılan çalışmalar hafta sonunda da devem etti. Yaklaşık 40 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan meydan Sucuzade Mahallesi balıkçılar pazarı civarına kapsıyor. Meydanın oluşturulacağı alanın yaklaşık yüzde 60'ının kamulaştırma işlemi tamamlanmış durumda. Satın alınan binaların yıkım çalışmalarına hafta sonunda da devam edildi.Karalar: Adana kent meydanı için gün sayıyorKamulaştırılan binaların ücretlerinin ödenir ödenmez yıkım çalışmalarına başladıklarını belirten Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent meydanını hiçbir dış kaynak kullanmadan ve borçlanmadan belediyenin kendi imkanları ile yapacaklarını söyledi. Başkan Zeydan Karalar, "Adana'mızın en büyük sorunlarından biri de kuşkusuz bir kent meydanının olmayışıdır. Yıllar önce belirlenen ve adına meydan denilen alanlar bugün bir kent meydanı görünümümden çok uzak durumda. Bizim yapacağımız kent meydanı ile Adana'nın ihtiyaçları karşılanacak ve şehrin kalbinin attığı nokta olacak. Seçtiğimiz alanda zaten Adana'nın tam merkezi sayılabilecek bir nokta. Çalışmalarımızda kamulaştırma işleminde önemli bir mesafe kat ettik. Anlaşmaya vardığımız binaların yıkımını vakit kaybetmeden bitireceğiz. Bütün dünyada güzel şehirler meydanlar etrafında şekillenir ve meydanları ile anılır. İnşallah bizim yapacağımız bu proje ile Adana'nın önemli bir eksiğini gidermiş olacağız" ifadelerine yer verdi.Yıkımda güvelik önlemleri üst düzeydeYıkım çalışmalarına insan sirkülasyonun daha az olduğu hafta sonları hız verilirken yıkım çalışmaları sırasında Seyhan Belediyesi ekiplerinin güvenlik tedbirlerini eksiksiz aldığı gözlendi. Yıkım öncesi çalışma yapılan alan bariyerlerle kapatıldı. Yıkım sırasında molozlardan yükselen toz bulutunun önüne geçmek içinde yıkım alanı vidanjörlerle sulandı. Yıkım sonrası oluşan molozlarda başka alanlara nakledildi.