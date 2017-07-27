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Kendini patlatan DEAŞ'lının eşinden çarpıcı iddialar
27.07.2017 18:25:43

Kendini patlatan DEAŞ'lının eşinden çarpıcı iddialar

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bombalı araçla yapılan ve 3 polisin şehit olduğu olayla ilgili davanın duruşması 3'üncü gününde de devam etti. Polis operasyonu sırasında kendisini patlatan terör örgütü DEAŞ üyesi Yunus Durmaz'ın eşi savunma yaptı.


Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve aralarında 19 Mayıs 2016 tarihinde evine yapılan operasyonda kendisini patlatarak 3 polisin yaralanmasına neden olan Yunus Durmaz'ın eşi Nesibe Durmaz ile kardeşi Hacı Ali Durmaz'ın da bulunduğu 60'ı tutuklu 110 sanıklı duruşma bugün de devam etti. Patlama sonrası tutuklanan ve hakkında "Örgüt üyeliği, patlayıcı madde bulundurma ve tasarlayarak 3 kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçlarından açılan kamu davası nedeniyle 15 aydır tutuklu bulunan canlı bomba Yunus Durmaz'ın eşi Nesibe Durmaz hakim karşısına çıktı. Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden Durmaz, DEAŞ terör örgütü ile bir bağlantısının olmadığını, canlı bomba olarak kendisini patlatan Yunus Durmaz'ın da örgütle bağının olduğunu bilmediğini söyledi.

"EŞİMİN DEAŞ'LI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Savunmasında kimseyi öldürmeye teşebbüs etmediğini öne süren Nesibe Durmaz, " Eşim Yunus Durmaz'ın DEAŞ ile olan bağını bilmiyordum. Eşim zaman zaman şehir dışına çalışmaya gittiğini söylerdi. 5-6 ay sonra gelirdi. Bu süre zarfında her ay evimin kapısından bir zarf ile 600 TL para içeri atılırdı. Evde patlayıcı madde olduğunu da hiç görmedim. 6 yıllık evliydik, eşimde hiç bu tür konulara rastlamadım' dedi.

"EŞİM BENİ SÜREKLİ DÖVERDİ'

Eşi ile arasında sürekli tartışma yaşadıklarını belirten Nesibe Durmaz, "Ben zaman zaman şüphelensem de eşime bu konularda bir şey soramazdım. Sorduğum zaman beni bozar atardı, hatta döverdi. Ben kendisini terk edip gideceğimi söylediğim zaman da bana "Çocuklarımı senden alırım ve gelinlikle çıktığın babanın evine kefeninle dönersin' diyordu. Evimde tv, radyo yok, cep telefonu kullanmıyorum. Kahin değilim eşimin nelere bulaştığını bilemem" diye konuştu.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 60'ı tutuklu 110 sanığın duruşması savunma yapmayan sanıkların dinlenmesi ve avukatların savunması için yarına ertelendi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis şehit olmuş, aralarında polislerin de bulunduğu 34 kişi yaralanmıştı.


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