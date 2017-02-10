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'Kendimi Real Madrid'de gibi hissediyorum'
10.02.2017 16:14:11

'Kendimi Real Madrid'de gibi hissediyorum'

Atiker Konyaspor Kaptanı Ali Çamdalı, kendini Real Madrid'de oynuyor gibi hissettiğini söyledi

Atiker Konyaspor Kaptanı Ali Çamdalı, kendini Real Madrid'de oynuyor gibi hissettiğini söyledi.

Konya'da yayın yapan Yeşil Beyaz Konya Dergisi'ne konuşan Konyaspor'un tecrübeli kaptanı Ali Çamdalı kendisi ve takımı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Almanya'nın Bayern Leverkusen takımında forma giyerken milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığı için önce kendisine forma verilmediğini, ardından da takımdan ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Ali Çamdalı, "Türkiye'ye geldiğimde 22 yaşındaydım. Aslında Kayserispor'dan önce Fenerbahçe ile anlaştım. Benimle 5 yıllık sözleşme yapıp Antalyaspor'da oynayan Ali Bilgin ile takasta kullanacaklardı, Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyecektim. Ama Türkiye'de klasik menajer oyunları ile transferim iptal oldu. O dönemler Kayserispor gurbetçi oyunculara yönelmişti, benimle irtibata geçtiler. Ben de nasıl olsa kendi memleketim diyerek kabul ettim. Bu şekilde Türkiye maceram Kayserispor ile başlamış oldu" dedi.

"6 AY TEK BAŞIMA ANTRENMAN YAPTIM"

Türkiye kariyerinin istediği gibi başlamadığını, Kayserispor'un ardından Erciyesspor'da oynadığını hatırlatan Ali Çamdalı, "Kocaelispor'dan teklif aldım. Ancak o dönem transfer yasağı vardı Kocaelispor'un. Kaldıracaklarını söylediler. Ben de kabul ettim. Ancak o yasak kalkmadı ve ben boşta kaldım. Kariyerim dibe vurmuştu. Kendime Kocaeli tesislerinden bir oda aldım, kendimi odaya kapattım ve her gün aralıksız olarak orada idman yaptım. Aslında Kocaeli ile hiçbir bağım yoktu. Türkiye'de ben dibi gördüm, onun için şimdi işime bu şekilde sarılıyorum. Her gün yan sahada idman yaptım. Kocaelispor PAF takım ile lige devam etti. Hafta sonları iki gün izin alıp Almanya'ya gidiyor, orada eşimi ve yeni doğmuş olan çocuğumu görüp geri geliyordum. Aslında geri gelmek için hiçbir bağım ve mecburiyetim yoktu. Ama ben gelip çalışmalarıma altı ay boyunca devam ettim. Devre arası oldu, Kocaelispor'da transfer yasağı kalktı. İlk yarıda PAF takımla çıktıkları için çok puan alamadılar zaten. Ben de ikinci yarıda orada oynama kararı aldım. En azından biraz maç oynarım, yüzümü hatırlatırım diye düşündüm. Ligin ikinci yarısında 10 maç oynadım Kocaelispor'da. Psikolojim çok kötüydü, maddi olarak zaten hiçbir şey alamıyorsun. Amacım sadece biraz maç oynamaktı. Bunaldım iyice ve sezon sonunda ayrıldım oradan" diye konuştu.

"KONYASPOR BENİM İÇİN REAL MADRİD GİBİ"

Kocaelispor'da dibe vurduktan sonra Orduspor ile yeniden futbola tutunduğunu söyleyen Ali Çamdalı, "Daha sonra Konyaspor'a transferim gerçekleşti. Konyaspor'da ilk sezonumdan itibaren hep oynadım. Bu 4. sezonum ve ortalama 30 maç oynuyorum sezonda. Giydiğim forma numarası gibi 8 numara oyuncusu gibi iki yönlü oynamaya çalışıyorum. Konyaspor'a ilk geldiğimde göz önünde olan bir oyuncu değildim. Şimdilerde Konyaspor göz önünde olduğu için benim attığım paslar bile dikkat çekiyor. Tabi bunlar hep çalışarak olan şeyler. Kariyerim boyunca belki bu şekilde paslar verdim ama skora yansımadığı zaman, efektif olmadığı zaman konuşulmuyor. Şimdi konuşulmasında, takımın başında Aykut Kocaman'ın olmasının etkisi var. Türkiye'ye geldikten sonra benim yaşadıklarımın ardından şu konumda olmam bana Real Madrid'deymiş gibi bir his veriyor. Gerçekten en dibi gördüm. Tekrardan Süper Lig'e dönmem benim üç yılımı aldı. Yaşadıklarımı kimse bilemez" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"

Ali Çamdalı, Türkiye Kupası'nda final oynamak istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Geçen sezon ligi 3. bitirdik ve kupada yarı final oynadık. Her sene üzerine koyarak gitmek gerekiyor. Bunun bir üstü de final tabi. Ama ligi önemsemeden kupaya asılacağız anlamına gelmiyor bu. Ligde de sürekli olarak ilk 6'nın içinde bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece takım olarak değil. Şehir, altyapı, tesisleşme, taraftar. Hepsiyle birlikte üst sıraları hak ediyor Konyaspor. Artık, bu takım her futbolcunun düşünmeden evet diyeceği bir kulüp haline geldi. Türkiye Kupası'na baktığımız zaman avantajlı bir durumumuz var. Finale gidebiliriz. Ama tabi ki şansa bırakmamak lazım. Hem ligi hem kupayı birlikte götürmeye çalışacağız. Çünkü biz artık hedefi olan bir takımız."

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