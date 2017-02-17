17.02.2017 20:41:52

Kenan Sofuoğlu'ndan Özel Adatıp'a teşekkür

Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Özel Adatıp Hastanesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

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Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Özel Adatıp Hastanesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.2016 yılında iki kez, toplamda ise beş kez Dünya Supersport şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu, ocak ayı sonunda, Akyazı'da antreman yaparken sağ el bilek eklem bölgesinde oluşan çıkık nedeniyle tedavi olmaya başlamıştı. Özel Adatıp Hastanesinde tedavisini devam ettiren Sofuoğlu, hastanenin Sağlık Yatırımları Grup Başkanı ve CEO'su Uzm. Dr. Gökhan Öner'i ziyaret etti.Sofuoğlu, görüşme sırasında sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Antreman sırasında sağ bileğimde oluşan rahatsızlığın takip ve tedavisi Özel Adatıp Hastanesi'nde devam ediyor. Gerçekten de hastanenin yenilenen fiziki yapısı ve mimarisi çok güzel. Böyle bir yatırımın Sakarya'da olmasından ayrıca mutluluk duyuyorum. Farklı bir vizyonla farklı bir bakış açısıyla hizmet veriliyor. Bu anlamda şehrimiz için çok önemli olan bu yatırım için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uzm. Dr. Gökhan Öner ise Kenan Sofuoğlu'yla gurur duyduklarını ve bundan sonraki yarışlarda başarılar dilediğini söyledi.