25.02.2017 19:35:55

Kenan Sofuoğlu, Motobike İstanbul Fuarı'na katıldı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Motobike İstanbul Fuarı'nda sevenleriyle buluştu.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki organizasyona katılan Kenan Sofuoğlu'na ziyaretçiler, yoğun ilgi gösterdi. Hayranlarıyla fotoğraf çektiren milli motosikletçi, katılımcılara imza verdi.

Elindeki sakatlık nedeniyle Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk ayağını kaçıran Kenan Sofuoğlu'nun üzgün olduğu gözlendi.

Hayranlarının alkışları ve destekleriyle fuardaki Kawasaki standında moral bulan milli sporcu, sezonun ikinci yarışını kaçırmamak için elinden geleni yapacağını ifade etti.