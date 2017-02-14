14.02.2017 07:05:39

Kenan Doğulu sevgililer gününde zirveyi kasıp kavurdu

Türkiye'nin en büyük kış gençlik festivali Winterfest kapsamında sahne alan Kenan Doğulu gençlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında bir genç 14 Şubatın ilk saatlerinde sahneye çıkarak kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

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Türkiye'nin en büyük kış gençlik festivali Winterfest kapsamında sahne alan Kenan Doğulu gençlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında bir genç 14 Şubatın ilk saatlerinde sahneye çıkarak kız arkadaşına evlenme teklifi etti.Pop müziğinin sevilen sanatçısı Kenan Doğulu 14 Şubatın ilk saatlerinde birbirinden güzel şarkıları ile gençleri eğlendirirken muhteşem performansları Ozan Doğulu'da sahnede dikkatlerden kaçmadı. Sevilen şarkıcı Kenan Doğulu'yu meslektaşı Ece Seçkin'de yalnız bırakmadı. Seçkin akrabaları ile konserde eğlenceli anlar yaşadı. Konser sırasında bir genç 14 Şubat'ın ilk saatlerini fırsat bilerek kız arkadaşına sahnede evlenme teklif etti. Kenan Doğulu gençleri tebrik etti. Kenan Doğulu'yu yalnız bırakmayan Ece Seçkin konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçkin" Ben de yaklaşık olarak 2 haftadır uyumadan etmeden konser verdim, klip çektim, ödül törenlerine gidip ödüllerimi aldım. Benim Kenan Doğu hayranlığım artık herkesin bildiği bir şey özellikle de fanlarımın defalarca seyretmişimdir ama onun konserinde en az onun kadar heyecanlanıyorum bu gecede yine öyle bir gece benim için Uludağ'da olması daha da keyifli oldu bence" dedi."Kenan Doğulu ile proje Müjdesi"Gazetecilerin Kenan Doğulu ile bir proje veya kafanızın ucunda var mı bir şeyler dediğinde ece seçkin şöyle konuştu, "Benim kafamın ucunda değil kafamın tam ortasında çivi şeklimde duruyor.inşallah yaparız öyle bir şey tabi ki ilk önce onun okey demesi gereken bir iş bu söylenen şey ben artık sinyal vermeyi geçtim buletooth'a bağlandım konserden önce veya sonra kuliste yine ağırlarım her zaman yaptığım gibi" diye konuştu.Sahneye çıkan Kenan Doğulu gazetecilerin sorularını böyle yanıtladı "Ben ilk Uludağ'a geldiğimden bu yana 10 sene oldu 14 temmuzda çıktı albüm o yüzden biraz moralsiziz çünkü bütün planlarımız alt üst oldu. bu konserin biraz geç saatte olması beni ürkütüyor konserden hemen sonra biraz uyuyup sonra hemen İstanbul'a gideceğim 14 şubat sevgililer günü için orada olacağız şahane bir konser olacak" dedi.