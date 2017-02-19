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Kemeraltı, yaza yetişecek
19.02.2017 14:00:23

Kemeraltı, yaza yetişecek

Ortahisar Belediyesi'nin yürüttüğü Kemeraltı Sokak sağlıklaştırma projesi, yaz aylarına yetiştirilecek.

Ortahisar Belediyesi'nin yürüttüğü Kemeraltı Sokak sağlıklaştırma projesi, yaz aylarına yetiştirilecek.

Yapılan çalışma ile ilgili olarak açıklama yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kemeraltı Çarşısı'nın; Bursa, İstanbul ve Edirne gibi birkaç şehirde bulunan ve Sultan Çarşısı (Suk-i Sultani) diye adlandırılan tarihi bir mekan olduğunu belirterek, "Kemeraltı Osmanlı'da ticaretin kalbi durumundaydı. Projemizle birlikte bu durum daha da pekişerek tarihi mekana canlılık gelecek. Projemizi yürüten firma etap etap çalışmalarını yapıyor. Yapılan çalışmaların esnafın ticaretini sekteye uğratmaması için çarşının üstü kapatıldı. Üst katlardan başlayarak alt katlara inilip çarşıya yeni bir görünüm kazandırılacak. Başta pencereler ve bunların kenarları, tenteler, yağmur suyu olukları, tabelalar ve vitrinler birbirleriyle uyumlu şekilde yeniden elden geçiriliyor. Böylece farklı tabela ve tentelerin neden olduğu görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak bir bütünlük sağlanmış olacak. Çarşı'da dış cephe çalışmaları hızla devam ediyor. Tarihi binaların dış cepheleri orijinal dokusuna uygun bir şekilde yeniden düzenleniyor" dedi.

Çalışmalar esnafın işlerinin aksamaması için gece yapılıyor

Çalışmaların esnafın işlerinin aksamaması için gece yapıldığını belirten Başkan Genç, birtakım zorlukların yaşanmasına rağmen esnafın işlerinin büyük oranda yapılan çalışmalardan etkilenmediğini kaydederek, "İlçemizin tarihi hüviyetinin ortaya çıkmasının yanı sıra esnafımızın işyerlerinin değerini ve işlerini daha da artıracak bir çarşılar silsilesi kazanacağız. Projemizin bitirilmesiyle birlikte Ortahisarımız, kent merkezinde tarihi dokusunu ortaya çıkaracak yeni bir turizm aksı kazanacak. Kemeraltı'na yeni bir hareketlilik ve canlılık gelecek. Bu şekilde şehrimize gelen turistler ve ziyaretçiler kent merkezinde daha fazla geçirerek ekonomimize katkı sağlayacak" diye konuştu.
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