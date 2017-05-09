10.05.2017 10:13:28

Kemer'de Rus Bayramı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlandı.

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Antalya'nın Kemer ilçesinde, Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlandı.Kemer Belediyesi, Rusya Dostluk ve Kültür Derneği ile KETOB-Kemer Turistik Otelciler Birliğinin organize ettiği Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları Kemer'de başladı.İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı 9 Mayıs 1945'te kazandığı zaferin 72'nci yılı dolayısıyla Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Zafer Bayramı kutlama programına Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Antalya'nin Rusya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina ve bu yılki etkinliği onur konuğu 1922 doğumlu İkinci Dünya Savaşı'nda hemşire olarak görev yapan Lyatifova Valentina Petrovna, Kemer'de yerleşik yaşayan Ruslar ile tatile gelen Rus turistler katıldı.Kutlama etkinliğinin açılış töreninde konuşan Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Kemer ilçesinin her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamakta olduğunu hatırlatarak bunun büyük bir kısmının Rus misafirlerin oluşturduğunu, böylece Rus misafirlerle ilçe halkı arasında büyük bir dostluk ve arkadaşlık ilişkisi geliştiğini söyledi."Türk ve Rus ilişkileri güzel bir şekilde gelişmeye devam etmektedir"Kemer'de önemli sayıda Rus vatandaşının ikamet ettiğini belirten Feslihan "Böylelikle Türk ve Rus ilişkileri güzel bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Biz de bugün ilçemizde Rus misafirlerimizin, dostlarımızın duygularına ortak olalım dedik. Kaymakamlığımız ve belediyemizin organizasyonu ile Rus dostlarımızın önemli ve anlamlı bir günü olan 9 Mayıs Zafer Bayramını ilçemiz Kemer'de kutlayalım istedik" dedi.Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, "Hayatının tümü savaş alanlarında geçmesine rağmen ülkemizi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli bir sözü var. O şöyle diyor, 'Savaş zaruri olmadığı sürece cinayettir.' Bu cinayet niteliğinde savaşlara biz de onun çocukları olarak Kemer halkı ve Kemer Belediyesi olarak karşıyız. Burada bugün sadece Rus halkının büyük zaferini kutlamıyoruz. Savaşa karşı olduğumuzu bağırıyoruz. Bu anlamda bir kez daha Rusların büyük zaferini kutlarken, gerek şahsım gerekse belediye başkanım Mustafa gül adına saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz" ifadelerini kaydetti.Konuşmaların ardından Yüksel tarafından İkinci Dünya Savaşı sırasında hemşirelik yapan ve çok sayıda yaralıyı kurtardığı belirtilen Lyatifova Valentina Petrovna'ya plaket ve çiçek takdim edildi. Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan da Antalya'nın Rus Başkonsolosu Oleg Rogoza'na plaket takdim etti.Zafer Bayramı kutlamasına katılan Ruslar savaşta hayatlarını kaybetmiş yakınlarını andı. Program çocukların gösterileri ile devam etti.Etkinliğin sonunda Rus vatandaşlar ellerinde bulunan turuncu ve siyah balonları havaya bıraktı.