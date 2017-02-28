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Kemal Tahir ölümünün 2. yılında şiirlerle anıldı
28.02.2017 17:40:47

Kemal Tahir ölümünün 2. yılında şiirlerle anıldı

Ünlü yazar Yaşar Kemal, vefatının 2'nci yıl dönümünde doğduğu köy olan Osmaniye merkeze bağlı Hemite'de şiirlerle anıldı

Ünlü yazar Yaşar Kemal, vefatının 2'nci yıl dönümünde doğduğu köy olan Osmaniye merkeze bağlı Hemite'de şiirlerle anıldı.

Hemite köyünde bulunan Yaşar Kemal Kültür Evi'nde Çukurova Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen Osmaniye Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği'nce (OŞYAD) desteklenen programda öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Yaşar Kemal'in öz geçmişinin okunmasıyla başlayan programda, yazarın Osmaniye'ye ve Türkiye'ye kattığı değerlerden bahsedildi. Çukurova Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Özer, "Ölümünün ikinci yılında kendi çapımızda da burada küçük çaplı bir anma töreni yapıyoruz. Yaşar Kemal de bu köy için 'her yer benim köyüm gibi olsun' der. Bu köyümüz her zaman herkesi bağrına basar, konuksever hayırsever, yardımsever, misafirsever bir köyümüzdür. Böyle bir serüvenden geçen Yaşar Kemal işte bu köyde doğdu büyüdü. Bu kayalıklı köyde, Hemite köyünde babasıyla birlikte yaşadı" dedi.

OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak ise Yaşar Kemal'in bu topraklarda doğup büyüdüğünü belirterek, "Yaşar Kemal edebiyat alanından önemli işler başaran ve bu alanda Hemite köyümüzü, Osmaniye'mizi ve Türkiye'mizi dünyaya tanıtmıştır" ifadelerini kullandı.

Anma programına katılan öğrencilerden Şirin Özer, "Yaşar Kemal'i çok seviyoruz. O ölmedi hala içimizde yaşıyor. Onu sevdiğimiz için buradayız" dedi.

Bu programa Yaşar Kemal için geldiğini ifade eden Fatmanur Koç da, "O öldüğü için üzülüyoruz ama biz onu hep hatırlayacağız. Onun kitaplarından ben birkaç tanesini okudum. Çok güzellerdi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hemite Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından Yaşar Kemal'e ait şiirler ve ağıtlar okundu. Şiirlerin okunmasının ardından OŞYAD üyesi 'Osmaniye'nin dünkü çocukları' ekibi siyah ilkokul önlükleri ile 'kiriştek çevirme' oyunu oynadı.

Program sonunda park içerisinde bulunan İnce Memed anıtına karanfil bırakıldı.

(Kasım Karadağ / İHA)
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