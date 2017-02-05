05.02.2017 19:17:19

Kemal Özdeş: 'Hedefimiz yarı final'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 1-0 kazandıkları Osmanlıspor mücadelesinin ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, 'Önümüzdeki maçları kazanıp yarı finale çıkmak istiyoruz' diye konuştu.

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 1-0 kazandıkları Osmanlıspor mücadelesinin ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Önümüzdeki maçları kazanıp yarı finale çıkmak istiyoruz" diye konuştu.Turgut Doğan Şahin'in uzatma dakikalarında attığı golle Osmanlıspor'u Ziraat Türkiye Kupası'nın dışına iten Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Öncelikle kupadaki hedeflerimizden birini daha gerçekleştirdiğimiz için mutluyum. Maça gelecek olursak, iki denk takımın mücadelesiydi. Bu kupada sonuna kadar kovalayacak iki takım. İlk yarıda bizim, ikinci yarıda da rakibimizin 120 dakika oyun disiplinine sadık kalmak ve doğru oynamak bizi daha az yordu. Çok kritik dakikada attığımız golle çeyrek finale kaldık. Önümüzdeki 2 maçı avantajlı olarak atlattığımızda yarı finale çıkabiliriz. Final tadında bir maç oldu. Umuyorum kupada sonuna kadar gidebiliriz" şeklinde konuştu.