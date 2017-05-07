07.05.2017 12:27:23
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyinin cuma günü CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edeceğini öne sürdü.
İstifaların peş peşe geldiği, kurultay tartışmalarının şiddetlendiği, parti içinde uyuşmazlıkların yaşandığı CHP'yle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu ağabeyinin 12 Mayıs Cuma günü istifa edeceğini sosyal medya hesabından attığı tweet ile paylaştı.
"ABİM CUMA GÜNÜ İSTİFA EDİYOR"
Celal Kılıçdaroğlu paylaştığı tweette 'Abim cuma günü CHP Genel Başkanlığından istifa ediyor CHP'lilere hayırlı olsun' dedi.