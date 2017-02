18.02.2017 02:13:07

Kelkit'in kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü coşku ile kutlandı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü coşku ile kutlandı.Gündüz başlayan kutlama programı akşam yapılan görkemli final programıyla tamamlandı. Kelkit Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programa Vali Okay Memiş, Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Ağır Ceza Reisi Muhammet Hilmi Avan, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belde Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile binlerce vatandaş katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak ilçede faaliyet gösteren Osmanlı Gençlik ve Spor Kulübü öğrencilerinin karate gösterisi gerçekleştirildi. Öğrencilerin gösteri sonunda Türk bayrakları ile vatandaşları selamlaması vatandaşlar tarafından ayakta alkışlanırken, daha sonra yerel sanatçılardan Yunus Emre Mansız, Uğur Giriftinoğlu, Kurtuluş Güner, Raşit Yıldırım sahne aldı.Aşık Murat Piroğlu'nun da sahne aldığı programda Kelkit Belediyesi Halk Oyunları ekipleri de gösteri yaptı. Halk oyunları ekiplerinin gösterisi ve sanatçıların hareketli parçalarında protokol üyeleri yerinden kalkarak el ele, kol kola halay çekti.Aksaç'tan sıradışı sahne gösterisiPlaket töreninin ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Oğuz Aksaç sahne aldı. Sıradışı sahne performansı ile salonu dolduran binlerce vatandaşın söylediği türkülere eşlik ettiği Aksaç, sevilen türkülerini seslendirirken, kavalıyla bazı parçalara da enstrümantal destek verdi.Minik çocuk yüksek sese aldırmadan uyuduEtkinlikte ilginç anlardan birisi de sanatçıların konser verdiği sırada salondaki yüksek ses seviyesine aldırmadan uyuyan bir çocuğun kameraya yakalanması anı oldu. Yaklaşık 10 dakika boyunca deliksiz uyku çeken minik çocuk ailesiyle geldiği salonda bir süre sonra uyandı ve etkinliği ilgiyle takip etti.Törende konuşan Vali Okay Memiş, organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu ülkede yaklaşık 100 yıl önce düşman işgali altındaydık. Ancak ecdadımızın büyük mücadeleleri ve ödenen bedellerle, şehitlerimizle, gazilerimizle bağımsızlık mücadelemizi verdik ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyetini kurduk. Bulunduğumuz coğrafya nedeniyle bugün dahi hem içimizdeki düşmanların hem de dış mihrakların etkisiyle bağımsızlık mücadelemiz maalesef zaman zaman sekteye uğradı. 15 Temmuz'da ülkemizde yine anayasal sistemimize, demokrasimize hain bir darbe teşebbüsüne maruz kaldık. Tıpkı 99 yıl önce Kelkitlilerin verdiği mücadele gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanında da o darbe girişimine çok net bir şekilde karşı duruldu. Bizler o darbe teşebbüsünde Gümüşhane olarak dimdik ve çok net bir duruş sergiledik. Tıpkı 99 yıl önce ecdadımızla olduğu gibi bugün de sizlerle ne kadar övünsek azdır. Bizler sizlere efelik, ağalık, beylik değil sizlere hizmetle görevli olan kamu görevlileri olarak her zaman tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Özellikle son 15 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Gümüşhanemiz yaklaşık 6,5 milyar TL yatırım aldı. Bu hizmetlerle bizleri buluşturan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlar Kurulu üyelerimize, Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, Kaymakamlarımıza, Muhtarlarımıza, İl Genel Meclisi üyelerimize ve bütün değerli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Biz bir olduğumuz sürece bu ülke üzerinde oynanan oyunlar 15 Temmuz gecesi olduğu gibi duvara toslayıp geri dönecektir. Bu ülke ne zaman kalkınma hamlesi yaptı ise ertesi gün küresel güçler tarafından darbe yapılmıştır. Ancak bu millet artık bu oyunlara gelmiyor ve Allah'ın izni ile de gelmeyecektir" diye konuştu.AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş da 99 yıl önceki düşmanların kılık değiştirerek yeniden Türkiye'yi istila etmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, "Ancak bilmedikleri bir şey var. Bizim ecdadımız nasıl ki bundan 99 yıl önce canı pahasına al bayrağı yere düşürmemek için mücadele ettiyse, bugün biz de aynı mücadeleyi göstereceğiz ve ülkemiz üzerinde kirli oyunlar oynamak isteyenlere gereken dersi vereceğiz" şeklinde konuştu.Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz ise 99 yıl önceki ruh ve heyecanla Kelkit'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladıklarına değindi.Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz da aziz milletin 99 yıl önce kazandığı büyük zaferle bağımsızlığına göz diken emperyalist güçlere unutamayacakları bir ders verdiğini belirterek, "Güzel yurdumuzu her alanda dünyanın en gelişmiş ve ileri ülkelerinden biri haline getirmek hepimizin tek amacı olmalıdır. Türk milletinin ve Kelkitli hemşehrilerimin 99 yıl önce zalimlere karşı verdiği mücadele günümüzde bizlere büyük örnek olmuş, azim ve kararlılık duygularımızı pekiştirmiştir" dedi.Programın sonunda salon bahçesinden gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ilgiyle izlenirken İlçe Jandarma Komando Birliğinin de katılımıyla Belediye mehter takımı öncülüğünde yürüyüş gerçekleştirildi.Eksi 10 derecede yürüyüşSıfırın altında 10 derecede gerçekleşen yürüyüşe ellerinde Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atarak ilçe merkezine kadar yürüdü.