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KEİ İş Konseyi Forumu
11.05.2017 16:33:21

KEİ İş Konseyi Forumu

Ekonomi Bakanı Zeybekci:- 'Rusya ile şu anda ticari ilişkilerimizin önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili önemli bir süreç yaşıyoruz. Bunlar inşallah çok kısa sürede tamamen kalkmış olacak'- 'Rusya ile hizmetler ve yatırımları kapsayan bir serbest ticaret anlaşmasının görüşmeleri de hızlı bir şekilde devam ediyor'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili önemli bir süreç yaşandığını belirterek, "Bunlar inşallah çok kısa sürede tamamen kalkmış olacak. Rusya ile hizmetler ve yatırımları kapsayan bir serbest ticaret anlaşmasının görüşmeleri de hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

Zeybekci, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) İş Konseyi Forumu'nun kapanışında yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin dönem başkanlığındaki KEİ üyesi ülkelerin ekonomi bakanları olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Gerçekleştirdikleri verimli toplantıda, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, ticaretin kolaylaştırılması, karşılıklı ticaret hacminin artırılması ve elektronik ticaretin önemi konularını değerlendirdiklerini aktaran Zeybekci, ayrıca KEİ Ticaretin Kolaylaştırılması Strateji Belgesi'ni hazır hale getirdiklerini ve İstanbul deklarasyonu üzerinde uzlaştıklarını kaydetti.

Bakan Zeybekci, bu adımlarla bölgedeki iş birliğinde yeni bir dönemi başlatma yönündeki kararlılıklarını gösterdiklerini ifade etti.

Zeybekci, 22 Mayıs'ta İstanbul'da dönem başkanı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde KEİ üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bir zirve yapılacağına değinerek, "Bizim yaptığımız çalışmalar da bu zirvede büyük ihtimalle kabul görecek ve onaylanacak. Umuyorum ki bugün yaptığımız çalışmalar neticesinde Liderler Zirvesi'nde de önemli sonuçlar alacağız ve somut gelişmeler göreceğiz." görüşlerini aktardı.


- "Türkiye ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili cesur adımlar attı"


Türkiye'nin ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili cesur adımlar attığını belirten Zeybekci, şöyle konuştu:

"Gürcistan'la var olan serbest ticaret anlaşmamızda ikinci faza geçmek istiyoruz. Tarım ürünleri, hizmetler ve kamu alımlarını da kapsayacak bir noktaya gitmek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Moldova'daydık. Gördük ki Moldova ile 2016'da yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmamız, bu ülke ile toplam ticaret hacmimizi 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 56 artırmış. Moldova'nın Türkiye'ye ihracatını da yüzde 83 artırmış. Burada Moldova daha kazançlı çıkmış ama biz bunu hiç önemsemiyoruz. Bizim için önemli olan son toplamda nereye geldiğimizdir. Biz Moldova ile ticaret hacminin artmasını önemsiyoruz. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ile bugün Türkiye-Ukrayna serbest ticaret anlaşmasının detaylarını görüşeceğiz. Eminim en kısa sürede yol alacağız.

Diğer taraftan Sırbistan Başbakan Yardımcısı ile Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek üçlü mekanizmasıyla da en geniş kapsamlı serbest ticaret anlaşmamızı da gerçekleştiriyoruz. Şu anda bununla ilgili en son noktalara geldik. Rusya ile de şu anda ticari ilişkilerimizin önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili de önemli bir süreç yaşıyoruz. Bunlar inşallah çok kısa sürede tamamen kalkmış olacak. Rusya ile hizmetler ve yatırımları kapsayan bir serbest ticaret anlaşmasının görüşmeleri de hızlı bir şekilde devam ediyor."

Nihat Zeybekci, bütün bu adımların Türkiye'nin niyetinin sonuna kadar açık olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, "Halbuki biz bugün 25. yılını kutladığımız KEİ'yi aktif hale getirmiş olsaydık, tekli ticari ilişkileri geliştirme gayretlerinden ziyade toplu olarak hareket eden bir ekonomik işbirliği teşkilatı haline gelmesini sağlayabilseydik çok daha etkin olurdu ama bu fırsatın kaçtığını da düşünmüyorum." dedi.

Üye ülkeler arasındaki ilişkilerde menfaatlerin eşit şekilde ve kazan-kazan seviyesinde tutulabildiği ölçüde KEİ'nin kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve gücünün artacağını bildiren Zeybekci, "KEİ ayrıca şu ihtiyacı da yerine getiriyor; ülkeler arasında ekonomik ilişki ne kadar büyük ve derinse siyasi problemler de o kadar zor çıkar. Biz bu coğrafyada ekonomik ilişki platformunu ne kadar geniş, derin ve güçlü tutarsak o kadar az problemle karşılaşırız veya problemlerin çözümü de o kadar kolay hale gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci, "Karadeniz biraz hırçındır ama bereketlidir. Bu bereketli denizin etrafındaki o güzel şehirleriyle burası birbirinin kaderi olan bir coğrafyadır." ifadelerini kullandı.

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