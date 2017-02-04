04.02.2017 08:33:19

Kedinin sobası aydınlatma lambası

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde soğuk kış günleri ilginç görüntülere sahne oluyor.

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde soğuk kış günleri ilginç görüntülere sahne oluyor.Aşırı soğuklardan korunmaya çalışan bir kedi ısınmak için dikkat çeken bir yöntem buldu. İlçedeki Bedesten içinde yer alan Tarihi Kervansarayın girişinde bir aydınlatma lambasını geceleri soba gibi kullanan kedi, herkesin dikkatini çekiyor. Kedi, Kervansaraya gelenlerin ilgi odağı oldu. Kervansarayın restoranında çalışanlar kedinin her akşam aydınlatma lambasını soba gibi kullanarak üzerinde yattığını söyledi. Kendilerinin de kediye yiyecek verdiklerini belirten çalışanlar, herkesin ilgisini çeken kedinin bu uygulamasının hayvanlara karşı soğuk kış günlerinde merhametli olunması gerçeğini ortaya koyduğunu ifade ettiler. Kedinin ısınmak için bir lambanın üzerini kullanmasından ders alınması gerektiğini ifade eden Cemal Uzun, soğuk kış günlerinde hayvanlara yardımcı olunmasının bir insanlık görevi olduğunu dile getirdi.