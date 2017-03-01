SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kedi maskesiyle Valiliğe dilekçe vermek istediler
01.03.2017 14:54:05

Kedi maskesiyle Valiliğe dilekçe vermek istediler

Antalya'da hayvansever dernekleri, Alanya ilçesinde katledilen kedilerin failinin bulunup cezalandırılması için şikayet dilekçesi vermek üzere valiliğe geldi. Yüzlerinde kedi maskesi ile valiliğe girmek isteyen kadın hayvanseverler ile polis arasındaki diyaloglar gülümsetti.

Antalya'da hayvansever dernekleri, Alanya ilçesinde katledilen kedilerin failinin bulunup cezalandırılması için şikayet dilekçesi vermek üzere valiliğe geldi. Yüzlerinde kedi maskesi ile valiliğe girmek isteyen kadın hayvanseverler ile polis arasındaki diyaloglar gülümsetti.

Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Kaş Platformu (A Platformu), Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) üyesi 5 doğa ve hayvansever kadın, Alanya'daki kedi katliamlarının son bulması ve failin cezalandırılması için valiliğe dilekçe vermek üzere ek binaya geldi. Arama noktasından valiliğe yüzleri kedi maskesiyle girmek isteyen hayvanseverlere polis izin vermedi.

"Kedi maskeli dilekçeye engel"

Hayvansever Hediye Gündüz, maske ile izin verilmemesi üzerine polislere, "Kedi maskesi ile giriş yasak, bugün mart. Kediler dilekçe veriyor. Ben kedi olarak içeri gireceğim. Bu bir protesto değildir. Kedi dilekçe verecek. Ben bugün hem kedi hem insanım. Basın açıklaması yapmayacağız. Kediler dilekçe yazamadıkları için biz onların adına dilekçe yazıyoruz. Ben dilekçe vereceğim. Kedi bugün dilekçe veriyor. Kedice diye bir lisan var mı? Kedinin dilekçe verdiğini göstermek için bu maskeyi taktık. Biz kedilerin hakkını konuşan insanlarız. Bu bir etkinlik değil. Ben nasıl toplu durmayacağım. Belki hatıra fotoğrafı çektireceğim" dedi.

"Maskeli yasak"

Polis ise, "Dilekçe hakkınızı engellemiyoruz, her türlü eylem, protesto basın açıklaması yasak. Maskesiz dilekçenizi verebilirsiniz. Slogan açıklama olursa gözaltına alınırsınız" dedi. Karşılıklı konuşmaların ardından hayvansever ve doğaseverler maskesiz şekilde valiliğe dilekçelerini verdi.

"Dilekçelerini verdi"

Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Kaş Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz, Alanya'da vahşi bir şekilde 60'a yakın kedinin katledildiğini söyledi.

Bu vahşetin sona ermesi ve önlemlerin alınması için Antalya Valiliğine dilekçe verdiklerini kaydeden Gündüz, "Dilekçemizde talebimiz çok net. Öncelikle kedileri katleden kişinin bulunmasını istiyoruz. Bulunduğu zamanda kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ediyoruz. Hayvanlara kötü muamele edenlere hapis cezası getirileceğinin ilgili bakanlıklar tarafından söylenmesine rağmen ama bir türlü uygulanmıyor. Bu da hayvan katliamlarının devam etmesini sağlıyor. Faillerin ceza almasını talep ettik. Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dilekçemizi iletecektir" dedi.

Gündüz, Alanya'da hayvanların sık sık zehirlendiğini, öldürüldüğünü hatırlatarak, bu ilçede önlemlerin arttırılmasını istedi.
    YORUM YAZ
'Erbakan Hoca: Şartlara teslim olmayan lider'
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Hakimden darbeci askere: Devlet isteseydi sizi öldürürdü
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı!
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Astsubay FETÖ bağlantısını itiraf etti
Kürtler referandumda “evet” mi diyecekler, yoksa “hayır” mı? 1
Kocaeli'de belediye başkanı bir anda denize atladı!
Aziz Yıldırım: Yargıtay kararının bir önemi kalmadı
İHH, dünya genelinde on binlerce yetimle bir araya gelecek
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Afganistan'da yeni bir 'içeriden saldırı'
İstanbul’dan sis manzaraları
Adil Öksüz Londra’da mı?
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
MİT'in Bylock listesi savcılıkta
İşte halkı en silahlı ülkeler
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
Gazze katliamıyla ilgili Netanyahu’ya suçlama
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
Arda Turan transfer rekoru kıracak!
ABD'den Rusya ve Çin'e sert tepki
30 tasarı Meclis'te kabul edildi
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
CHP'nin kampanya logosu tanıtıldı
CHP'nin kampanya logosu tanıtıldı
CHP'nin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında kullanacağı logolarla giydirilmiş seçim otobüsleri tanıtıldı.
01.03.2017 15:15:30
Sırrı Sakık görevden alındı!
Sırrı Sakık görevden alındı!
Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık görevden alındı.
01.03.2017 15:07:31
Balık fiyatları düşüyor
Balık fiyatları düşüyor
Samsun'da kilogramı 25 liraya kadar çıkan balıkların fiyatı havaların ısınmasıyla düşüşe geçti.
01.03.2017 15:00:55
Destici: TSK'yı vesayet kurumu gibi göstermeye kalkmayın
Destici: TSK'yı vesayet kurumu gibi göstermeye kalkmayın
BBP Genel Başkanı Destici, Hürriyet gazetesindeki 'Karargah rahatsız' başlıklı haberi eleştirdi.
01.03.2017 14:46:00
Bakan Eroğlu'ndan ’Karargah Rahatsız’a tepki
Bakan Eroğlu'ndan ’Karargah Rahatsız’a tepki
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ’Karargah Rahatsız’ manşetine tepki gösterdi.
01.03.2017 14:19:44
MİT tırları davası ertelendi
MİT tırları davası ertelendi
MİT tırları görüntülerinin yayınlanması davası 27 Nisan 2017 tarihine erteledi.
01.03.2017 14:14:15
Bakan Avcı'dan 'teknoloji faşizmi' uyarısı
Bakan Avcı'dan 'teknoloji faşizmi' uyarısı
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı; “Teknolojideki bu gelişme aynı zamanda tehlikeli bir biçimde teknoloji fetişizmine de yol açabiliyor” dedi.
01.03.2017 13:52:06
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Eliaçık, CHP ve HDP ittifakından 'Erdoğan'ı' hedef alan 28 Şubat açıklaması
Eliaçık, CHP ve HDP ittifakından 'Erdoğan'ı' hedef alan 28 Şubat açıklaması
Gazze'de yerel seçimler ertelendi
Gazze'de yerel seçimler ertelendi
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
CHP Grubu referandum için toplanacak
CHP Grubu referandum için toplanacak
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı Ocak'ta 150 milyon dolar oldu
Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı Ocak'ta 150 milyon dolar oldu
Piyasalar, Trump'ın vereceği mesajları bekliyor
Piyasalar, Trump'ın vereceği mesajları bekliyor
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
Esed hapishanelerinden bir kurtuluş hikayesi: Omar Alshogra
Esed hapishanelerinden bir kurtuluş hikayesi: Omar Alshogra
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları