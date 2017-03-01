01.03.2017 14:54:05

Kedi maskesiyle Valiliğe dilekçe vermek istediler

Antalya'da hayvansever dernekleri, Alanya ilçesinde katledilen kedilerin failinin bulunup cezalandırılması için şikayet dilekçesi vermek üzere valiliğe geldi. Yüzlerinde kedi maskesi ile valiliğe girmek isteyen kadın hayvanseverler ile polis arasındaki diyaloglar gülümsetti.

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Antalya'da hayvansever dernekleri, Alanya ilçesinde katledilen kedilerin failinin bulunup cezalandırılması için şikayet dilekçesi vermek üzere valiliğe geldi. Yüzlerinde kedi maskesi ile valiliğe girmek isteyen kadın hayvanseverler ile polis arasındaki diyaloglar gülümsetti.Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Kaş Platformu (A Platformu), Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) üyesi 5 doğa ve hayvansever kadın, Alanya'daki kedi katliamlarının son bulması ve failin cezalandırılması için valiliğe dilekçe vermek üzere ek binaya geldi. Arama noktasından valiliğe yüzleri kedi maskesiyle girmek isteyen hayvanseverlere polis izin vermedi."Kedi maskeli dilekçeye engel"Hayvansever Hediye Gündüz, maske ile izin verilmemesi üzerine polislere, "Kedi maskesi ile giriş yasak, bugün mart. Kediler dilekçe veriyor. Ben kedi olarak içeri gireceğim. Bu bir protesto değildir. Kedi dilekçe verecek. Ben bugün hem kedi hem insanım. Basın açıklaması yapmayacağız. Kediler dilekçe yazamadıkları için biz onların adına dilekçe yazıyoruz. Ben dilekçe vereceğim. Kedi bugün dilekçe veriyor. Kedice diye bir lisan var mı? Kedinin dilekçe verdiğini göstermek için bu maskeyi taktık. Biz kedilerin hakkını konuşan insanlarız. Bu bir etkinlik değil. Ben nasıl toplu durmayacağım. Belki hatıra fotoğrafı çektireceğim" dedi."Maskeli yasak"Polis ise, "Dilekçe hakkınızı engellemiyoruz, her türlü eylem, protesto basın açıklaması yasak. Maskesiz dilekçenizi verebilirsiniz. Slogan açıklama olursa gözaltına alınırsınız" dedi. Karşılıklı konuşmaların ardından hayvansever ve doğaseverler maskesiz şekilde valiliğe dilekçelerini verdi."Dilekçelerini verdi"Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Kaş Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz, Alanya'da vahşi bir şekilde 60'a yakın kedinin katledildiğini söyledi.Bu vahşetin sona ermesi ve önlemlerin alınması için Antalya Valiliğine dilekçe verdiklerini kaydeden Gündüz, "Dilekçemizde talebimiz çok net. Öncelikle kedileri katleden kişinin bulunmasını istiyoruz. Bulunduğu zamanda kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ediyoruz. Hayvanlara kötü muamele edenlere hapis cezası getirileceğinin ilgili bakanlıklar tarafından söylenmesine rağmen ama bir türlü uygulanmıyor. Bu da hayvan katliamlarının devam etmesini sağlıyor. Faillerin ceza almasını talep ettik. Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dilekçemizi iletecektir" dedi.Gündüz, Alanya'da hayvanların sık sık zehirlendiğini, öldürüldüğünü hatırlatarak, bu ilçede önlemlerin arttırılmasını istedi.