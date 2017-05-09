10.05.2017 09:56:06

KEDEM'Lİ öğrencilerden 'Anneler Günü'ne özel kutlama

Keçiören Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) öğrencilerin hazırladığı özel Anneler Günü programı, çocuklarını sahnede izleyen anneleri hem gururlandırdı hem duygulandırdı. Programa katılan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 'Önemli olan eşlerin birbirlerinin değerini iyi bilmeleridir' dedi.

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Keçiören Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) öğrencilerin hazırladığı özel Anneler Günü programı, çocuklarını sahnede izleyen anneleri hem gururlandırdı hem duygulandırdı. Programa katılan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Önemli olan eşlerin birbirlerinin değerini iyi bilmeleridir" dedi.Ünlü televizyon sunucusu İkbal Gürpınar'ın sunduğu program Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlendi. Anneler Günü programı, KEDEM halk oyunları ekibinin izleyenleri Anadolu turuna çıkaran gösterisiyle başladı. KEDEM'li iki öğrencinin seslendirdiği anne temalı türkülerin ardından, şarkılara işaret diliyle eşlik eden çocuklar sahne aldı. Program "anne sevgisi ve şefkati, anne ile baş etme kursu" konulu skeçlerin sahnelenmesiyle devam ederken, tiyatro oyununda rol alan öğrenciler annelerden büyük alkış aldı. Çocuklarının sahnede gösterdiği başarılı performans, onları izleyen annelere en güzel hediye oldu.Sunumunu şiir ve anekdotlarla süsleyen İkbal Gürpınar, izleyicilere gelin, kaynana, doktor, avukat gibi kişilerde hangi özellikleri aradıklarını sordu. Gürpınar, Başkan Ak'a da "Bir erkek evleneceği hanımda hangi özelliklerin bulunmasını ister?" sorusunu yöneltmesi üzerine Ak, "Ben eşlerin birbirlerinin kaderleri olduğunu düşünüyorum. İki elma yarısının bir araya gelip tekrar elma olması bir kaderdir. Bizler Cenab-ı Allah'ın yazmış olduğu bu yazgıya sonsuz bağlıyız. Bunun adı vefadır, sadakattir, sevgidir, saygıdır. Önemli olan eşlerin birbirlerinin değerini iyi bilmeleridir" şeklinde cevap verdi. Gürpınar da, Mustafa Ak'ın belediye başkanlığı döneminde çocuklara yönelik yaptığı hizmet ve yatırımlara dikkat çekerek, "Benim çocukluğumda Mustafa Ak gibi Belediye Başkanım olsaydı, bugün belki bilim adamı olurdum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Siz anneleri mutlu ettiniz, Allah da sizi mutlu etsin" dedi.Programda ayrıca KEDEM halk oyunları ekibi üyelerinin yaptığı çekilişle, 22 talihli anne ve yanlarında birer refakatçileri olmak üzere toplam 44 kişiye Konya gezisi hediye edildi. KEDEM öğrencilerinin topladıkları mavi kapaklar sayesinde alınan 2 tekerlekli sandalye de sahiplerini bulurken, Başkan Ak tekerlekli sandalyeleri yürüme engelli iki çocuğa teslim etti. Çocukların çok güzel bir program hazırladıklarını belirten Mustafa Ak, başta İkbal Gürpınar olmak üzere, emeği geçen bütün öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Allah hepsinden razı olsun. Her şeyimizi borçlu olduğumuz vefakar annelerimizin Anneler Gününü şimdiden kutluyorum. Çocuklarımız bizi zaman zaman güldüren, zaman zaman düşündüren çok güzel bir program gerçekleştirdiler" dedi.Engelli çocuk annelerinin diğer annelerden daha özel olduklarını ifade eden Başkan Ak, "Çünkü Cenab-ı Allah'ın onlara emanet ettiği özel çocukları var. Çocuklarına iyi bakıp o sınavı iyi verenler cennetin en güzel yerinde olurlar. Bu tekerlekli sandalyeler, çocuklarımızdan çocuklarımıza bir hediyedir. KEDEM'li çocuklarımız topladıkları mavi kapaklarla aldılar bu tekerlekli sandalyeleri. Bu onların yüreklerinden gelen bir hediyedir, çocuklarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.Başkan Ak daha sonra Gürpınar'a KEDEM'li öğrenciler tarafından yapılan 15 Temmuz temalı tabloyu hediye etti. Anneler Günü programı toplu hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.