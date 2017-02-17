17.02.2017 12:01:09

KEDEM'li öğrenciler türkülerle yarıştı

Yarım Elma Keçiören Belediyesi Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) Türk Halk Müziği Seslendirme Yarışması'na katılan Keçiörenli çocuklar, başarıyla seslendirdikleri türkülerle dinleyenleri kendilerine hayran bıraktılar. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yarışmayı Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da izledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Yarım Elma Keçiören Belediyesi Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) Türk Halk Müziği Seslendirme Yarışması'na katılan Keçiörenli çocuklar, başarıyla seslendirdikleri türkülerle dinleyenleri kendilerine hayran bıraktılar. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yarışmayı Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da izledi.Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen yarışmada 10 KEDEM şubesinden 16 çocuk yarıştı. Yarışmaya katılan bütün çocukların gönüllerin birincisi olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Ak, jürinin dereceye girenleri belirlemekte zorlanacağını dile getirdi. Geleneksel hale getirdikleri yarışmada bu yıl da büyük heyecan yaşadıklarını belirten Başkan Ak, "Öğrencilerimiz güzel bir performans sergileyerek eserleri çok iyi seslendirdiler. Velilerimiz, çocuklarınızın müziğe yetenekleri varsa, onların önünü açıp güzel bir şekilde motive edin. Biz de bu tarz yarışmaları çocuklarımızın kendi yeteneklerini keşfetmeleri için düzenliyoruz. Amacımız devletine, milletine, bayrağına ve dinine bağlı bir gençlik yetiştirmektir" şeklinde konuştu.Başkan Ak, yarışmanın Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği sanatçılarından oluşan jüri üyelerine plaket vererek, dereceye giren öğrencileri açıkladı. Birinci Ufuktepe KEDEM'den Baran Ayan, ikinci Çaldıran KEDEM'den Bahar Yavuz, üçüncü ise Ayvalı KEDEM'den Aysima Gökmen oldu. Başkan Ak, birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet bilgisayar, üçüncüye de kol saati hediye etti. Bu arada Başkan Ak, yarışmanın birincisi Baran Ayan'dan "Allı Turnam" türküsünü tekrar seslendirmesini istedi. Ak, alkışlar eşliğinde türküyü tekrar söyleyen Ayan'a, "Çok güzel bir yeteneğin var. İnşallah bundan sonraki hayatında da müzik devam eder" dedi.Yarışmaya katılan bütün çocuklara ayrıca Keçiören Belediyesi tarafından kitap ve kol saati hediye edilirken, program toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.