SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Keçiören'in parklarında 15 Temmuz şehitlerinin ismi yaşatılıyor
10.02.2017 09:59:40

Keçiören'in parklarında 15 Temmuz şehitlerinin ismi yaşatılıyor

Keçiörenlilerin nitelikli zaman geçirmesi için park sayısını her geçen gün artıran Keçiören Belediyesi aynı zamanda bazı parkları da yenileyerek daha işlevsel hale getiriyor.

Keçiörenlilerin nitelikli zaman geçirmesi için park sayısını her geçen gün artıran Keçiören Belediyesi aynı zamanda bazı parkları da yenileyerek daha işlevsel hale getiriyor.

Keçiören Belediyesi park sayısını artırırken Keçiören'in 15 Temmuz şehitlerini de unutmayarak adlarını parklarda yaşatmaya devam ediyor. Keçiören'in yeni yapılan parklarında ve yenilenen parklarında 15 Temmuz şehitlerinin adlarını görenler hem milli irade zaferinin kahramanlarıyla gurur duyarken hem de Belediyeye duyarlılığından ötürü de teşekkür etmeyi ihmal etmiyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak 15 Temmuz ruhuna dikkat çekerek, "Keçiören o gece en fazla şehit veren ilçe oldu, tüm şehitlerimiz gibi 27 şehidimize de minnettarız. Onları unutmuyor ve verdikleri destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmayı görev addediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yenilenen ve yeni yapılan parklarla birlikte özellikle çocukların hem güvenle hem de yeşille iç içe oynayacakları alanları artıran belediye ekipleri, 19 parka da yeni çocuk oyun setleri kurdu. Sporunu temiz havada yapmak isteyenler için ise 17 parka fitness seti kuruldu.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Dış ticaret endeksleri açıklandı
Dış ticaret endeksleri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 22016 yılı Aralık ayı ’Dış Ticaret Endeksleri’ni açıkladı.
10.02.2017 10:19:35
Lice Belediyesi'ne görevlendirme
Lice Belediyesi'ne görevlendirme
Diyarbakır'ın Lice Kaymakamı Sinan Başak, Lice Belediye Başkan Vekili olarak atandı.
10.02.2017 10:14:24
İstanbul’da yol kenarında ceset bulundu
İstanbul’da yol kenarında ceset bulundu
İstanbul Maltepe’de sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar yol kenarında bir erkek cesediyle karşılaştı.
10.02.2017 10:06:03
Şehit üsteğmenin birliğinden anlamlı video
Şehit üsteğmenin birliğinden anlamlı video
El Bab'da sürdürülen operasyonda şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun birliğindeki askerler tarafından, şehit üsteğmen için hazırlanan video izleyenleri duygulandırdı.
10.02.2017 10:03:26
Tuz Gölü'ndeki gaz depolama tesisi bugün açılıyor
Tuz Gölü'ndeki gaz depolama tesisi bugün açılıyor
Tuz Gölü'nün altına inşa edilen doğalgaz depolama tesisi, Erdoğan ile Yıldırım'ın katılacağı törenle bugün açılıyor.
10.02.2017 10:00:51
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar güne nasıl başladı?
Serbest piyasada dolar 3,6840 liradan, euro ise 3,9260 liradan güne başladı.
10.02.2017 09:51:19
Batman'da bir PKK'lı yakalandı
Batman'da bir PKK'lı yakalandı
Batman'da PKK'nın dağ kadrosundan bir kişinin yakalandığı bildirildi.
10.02.2017 09:50:18
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
El Bab operasyonuna damga vuran talimat!
El Bab operasyonuna damga vuran talimat!
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
El Bab ilçe merkezine böyle girildi
El Bab ilçe merkezine böyle girildi
Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve ülkeyi korudu
Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve ülkeyi korudu
Trump'tan Erdoğan'a: CIA Başkanı'nı gönderiyorum, detaylı konuşun
Trump'tan Erdoğan'a: CIA Başkanı'nı gönderiyorum, detaylı konuşun
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Bahçeli'den 'dedikoduculara' sert yanıt
Bahçeli'den 'dedikoduculara' sert yanıt
MEB, 20 bin öğretmen ataması yapacak!
MEB, 20 bin öğretmen ataması yapacak!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya: Kuru bir başsağlığı ile geçiştirilemez
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya: Kuru bir başsağlığı ile geçiştirilemez
'Agresif ‘Evet’çiler ‘Evet’e zarar verecek'
'Agresif ‘Evet’çiler ‘Evet’e zarar verecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları