20.02.2017 11:16:57

Keçiören'de iyi hizmet için araç filosu daha da güçlendi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 900 bin nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alan Keçiören'e daha iyi hizmet verebilmek için araç filosunu yeni takviyelerle güçlendirmeye devam ediyor.

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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 900 bin nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alan Keçiören'e daha iyi hizmet verebilmek için araç filosunu yeni takviyelerle güçlendirmeye devam ediyor.Hizmet kalitesini artırmayı ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı ilke edinen Keçiören Belediyesi, araç filosuna eklediği 22 yeni araç ile standartlarını yükseltmeyi sürdürüyor. Araç filosuna son olarak 10 adet çift kabinli kasalı transit kamyonet, 1 adet kapalı kabin transit kamyonet, 8 adet 4+1 koltuklu kapalı kamyonet, 3 adet 1+1 koltuklu kapalı kamyonet aracı ekledi. İlçenin parklarında güvenliği daha iyi sağlayabilmek amacıyla 10 adet cincır'da (elektrikli bisiklet) ekleyerek araç filosunu daha da güçlendirdi. Alınan araçları yerinde inceleyip bilgi alan Başkan Ak, yeni araçların bütün Keçiörenlilere hayırlı olmasını dileyerek, "Göreve geldiğimizden bugüne kadar Keçiören'e daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için araç filomuzu yenileyerek güçlendirmeye devam ediyoruz. Keçiören Belediyesi olarak değişen ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Mevcut araç filomuza dahil edilen yeni araçlarımızın ve parklarımızda vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğini daha da iyi sağlayabilmek için aldığımız elektrikli bisikletlerimizin belediyemize ve Keçiörenli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.