21.02.2017 09:49:53

Keçiören Belediyesi kadınlara ön muhasebe eğitimi verecek

Keçiören Belediyesi, Keçiörenli 120 kadına 5 ay boyunca ön muhasebe eğitimi vererek, onları iş sahibi yapmayı amaçlayan Avrupa Birliği (AB) projesinin startını verdi.

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Keçiören Belediyesi, Keçiörenli 120 kadına 5 ay boyunca ön muhasebe eğitimi vererek, onları iş sahibi yapmayı amaçlayan Avrupa Birliği (AB) projesinin startını verdi."Muhasebe Eğitimleri Sayesinde Kadınların İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması" adlı projeyi Keçiören Belediyesi, Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ile ortaklaşa yürütecek. Projenin tanıtımı için Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemekli programa ön muhasebe eğitimi almak için başvuruda bulunmak isteyen çok sayıda kadın da katıldı. Eşinden ayrılmış ya da eşini kaybetmiş, çocuğu ya da çocukları olan kadınları hedef alan proje, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesini, mağdur durumdaki bu kadınların iş hayatına atılmasını amaçlıyor.Başvurular 27 Şubat'ta başlıyorProje kapsamında ayrıca 480 kadına kamu kuruluşlarının sağladığı hizmetler konusunda bilgilendirme eğitimi verilecek. Keçiören Belediyesi bünyesinde kurulacak olan Danışma Merkezi'nde verilecek eğitim sayesinde katılımcılar, kamu kuruluşlarından hangi hizmetleri nasıl alabilecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklar. Projeye dahil olan ve toplamda 600'ü bulan katılımcıların ailelerine, yakın akrabalarına ve yakın arkadaşlarına yönelik öfke yönetimi, etkili iletişim, kuşak çatışmaları ve çözüm yolları ile ilgili seminerler de verilecek. Ön muhasebe eğitimi almak isteyen kadınlar 27 Şubat ve 17 Mart tarihleri arasında Keçiören Tepebaşı'ndaki KEÇMEK merkezine başvuru yapabilecekler. Başvurular alındıktan sonra yapılacak puanlamaya göre adaylar mülakata davet edilecek ve seçim komisyonunun gerçekleştireceği mülakatlar sonrasında asıl ve yedek katılımcılar belirlenecek. Eğitim faaliyeti mayıs ayı başında KEÇMEK binasında başlayacak ve eğitim sonunda sertifika verilecek.