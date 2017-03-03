03.03.2017 13:50:05

Keçiler şehrin keyfini çıkardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde şehirde gezinen keçilerin, sitelerin bahçesindeki çiçek ve meyve ağaçlarına zarar vermeleri tepki topladı.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde şehirde gezinen keçilerin, sitelerin bahçesindeki çiçek ve meyve ağaçlarına zarar vermeleri tepki topladı.Efeler ilçesi Efeler Mahallesinde başıboş keçi sürüsünü gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Sabah saatlerinde başlarında kendilerini güden bir çoban olmadan mahalle arasında dolaşan keçiler dikkat çekti. Genelde meralarda otlak alanlarda görülmeye alışık olan keçi sürüsü, apartman ve site istinat duvarlarını aşarak bahçelerdeki çiçek ve meyve ağaçlarının yapraklarını yedi. Kaldırımdaki zeytin ağaçlarının da tadına bakan keçiler, yavruları ile birlikte şehrin tadını çıkardıktan sonra gözden kayboldu.Mahalle sakinleri ise, başıboş sahipsiz gezen keçilerin meyve ağaçlarına zarar vermesinden rahatsız olduklarını dile getirdiler.