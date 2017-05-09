10.05.2017 13:08:26

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine Başhekim Yardımcısı atandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi'ne Dr. Ahmet Bayram Başhekim Yardımcısı olarak atandı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi'ne Dr. Ahmet Bayram Başhekim Yardımcısı olarak atandı.Daha önce Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık (SGK) İşleri İl Müdürü, Ereğli ilçesindeki özel bir hastanede Mesul Müdür Başhekim ve TSE Kalite Yönetim Sistemleri Uluslararası Standart Hazırlama Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunan Pratisyen Hekim Dr. Ahmet Bayram Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevine atandı. Bayram hastanedeki görevine başladı.