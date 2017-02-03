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KDV indirimi mobilyanın başkenti İnegöl'de memnuniyetle karşılandı
03.02.2017 21:17:35

KDV indirimi mobilyanın başkenti İnegöl'de memnuniyetle karşılandı

Bakanlar Kurulunun aldığı karar ile mobilyada yüzde 18 olan KDV oranının 30 Nisan tarihine kadar yüzde 8 olarak uygulanacak olması İnegöllü mobilyacıları sevindirdi.

Bakanlar Kurulunun aldığı karar ile mobilyada yüzde 18 olan KDV oranının 30 Nisan tarihine kadar yüzde 8 olarak uygulanacak olması İnegöllü mobilyacıları sevindirdi.

Mobilya Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, KDV indiriminin mobilya sektöründe büyük sevinçle karşılandığını ifade etti. Geçen yıl istihdam ve iç satışlarda istenilen artışın yaşanmadığını, sektörde yüzde 18'lik KDV nedeniyle kayıt dışının fazla olduğunu belirten Güleç, "KDV oranının düşmesi hem kayıt dışını azaltacak hem de sektörümüzün gerçek ihracata yönelik nitelikli mal satışını sağlayacak, iç pazarı hareketlendirecek. İç pazar hareketlenince nitelikli katma değerli ürün ihracatı da artıyor. Her sektörde olduğu gibi mobilyada da vergi oranları yükseldikçe kayıt dışı artıyor. Mobilyanın kimya, ağaç, orman, makine ve lojistik gibi 120 sektörü etkilediği, mobilyada yaşanacak bir hareketliliğin bu sektörlere de olumlu etkileri bulunduğu bir gerçek" dedi.

"Büyük bir sevinçle karşılandı"

Mobilyanın insanlara iş, aş ve daha fazla gelir sağlamak için önem verilmesi gereken bir sektör olduğunu ifade eden Güleç, "Yerel kalkınmayı sağlıyor. Sadece büyük ve metropol şehirlerde değil, küçük şehirlerde de istihdam sağlıyor. Bu sektör canlandığında insanlar memleketinde istihdam edilebilecek, büyükşehirlere de göç engellenecek. KDV oranının 3 ay süreyle yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi sektörde büyük bir sevinçle karşılandı. KDV indirimi mobilyada gerçek bir indirim sağlar. Mobilyayı kesinlikle ucuzlatır. Fiyatlar yüzde 10 düşer. İç pazar yüzde 30 hareketlenir" şeklinde konuştu.

"İndirimin yüzde 10 veya 12'lerde devamlı kalmasını temenni ediyoruz"

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ise, "Bakanlar Kurulu kararıyla birçok üründe mobilya dahil olmak üzere KDV indirimi yapıldı. Nisan ayı sonuna kadar 3 aylık bir sürede yüzde 8 KDV oranı bizi memnun etti. İnşallah bunun daha mantıklı seviyelere çekilerek yüzde 10 veya 12'lerde devamlı kalmasını temenni ediyoruz. Bu olursa çok daha memnun oluruz. Daha güzel satışlar olur ve devletimizin karı da daha fazla olur. Daha fazla vergi geliri olur. Bu yüzde 10'luk KDV indirimi vatandaşa da yansıyacak. 3 bin liralık mobilyada 300 liralık bir indirim söz konusu. Bu da satışlarda hem perakendeye hem de toptana etki yapacağını düşünüyorum. Bu aynı zamanda bir heyecan getirecek. 90 günlük bir zaman diliminde olduğu için insanlar bu zaman zarfında mobilyalarını almak için mücadele edecek. Çünkü 3 ay sonunda tekrar yüzde 18'e çıkacağından dolayı tekrar yüzde 10'luk bir artış olacak. Belki bu sene düğün yapmak isteyenler alışverişlerini Şubat, Mart ve Nisan ayına kadar yapacaklar diye tahmin ediyorum. Bu zaman zarfını vatandaşların da iyi kullanması konusunda çağrıda bulunuyoruz. Nisan ayı sonuna kadar mobilya alışverişlerini yapmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Daimi olmasını talep etmekteyiz"

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Yavuz Uğurdağ, yapılan değişikliğin sevindirici olduğunu, ancak asıl isteklerinin tekstilde olduğu gibi bu indirimin sürekli olması gerektiğini dile getirdi. Uğurdağ, "Bakanlar Kurulunun yaptığı düzenleme tüm sanayici dostlarımız tarafından gayet olumlu karşılandı. Öncelikle bu düzenlemeyi yapan devlet büyüklerimize teşekkür etmek isterim. Bu uygulamanın sezonun hareketlenmeye başlayacağı bir dönemde oluşturulması da ayrıca bize yaklaşan MODEF Fuarı olmak üzere ümit vermektedir" dedi.

Uğurdağ, "Hatırlayacağınız gibi 2009 senesinde bu uygulama yapılmıştı ve sektörümüz bundan çok ciddi fayda sağlamıştı ve ekonomik canlanmaya büyük katkıları olmuştu. Konunun bu yönü bizler için olumlu ve destekliyoruz. Ancak bu uygulamanın 2009 yılında olduğu gibi kısa süreli olmaması ve daimi bir uygulamaya dönüştürülmesi bizim asıl talebimizdir. Hem tüketimin artması ve piyasanın canlanması açısından hem de üretimde kullanılan tekstil ürünlerinin KDV oranının girerken yüzde 8 ama çıkarken, yüzde 18 olması gibi zararları açısından uygulamanın daimi olmasını talep etmekteyiz" diye konuştu.

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