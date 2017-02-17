17.02.2017 18:56:48

KBÜ, Yenice'de istişare yaptı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet, Yenice ilçesine bir ziyaret gerçekleştirerek Kaymakamlığın organize ettiği programda ilçenin resmi kurum ve özel kuruluşların yöneticileri ve ileri gelenleriyle bir araya geldi.

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet, Yenice ilçesine bir ziyaret gerçekleştirerek Kaymakamlığın organize ettiği programda ilçenin resmi kurum ve özel kuruluşların yöneticileri ve ileri gelenleriyle bir araya geldi.Yenice Şeker Kanyonu'nda bulunan Yenice Evi'ndeki istişare ve değerlendirme toplantısında Yenice Meslek Yüksekokulu'nun durumu ve geleceği ele alındı.Toplantıya KBÜ'den Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Güneş, Prof. Dr. İbrahim Kürtül ve Prof. Dr. Mustafa Yaşar ile Genel Sekreter Doç. Dr. Mücahit Coşkun ve Yenice MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Karacan katıldı.Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, pek çok Yenice sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve ileri gelenlerinin de yer aldığı toplantıda Meslek Yüksekokulu'nun gelişmesi ve büyümesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu."Yenice MYO'ya 4 yeni bölüm"Yapılan istişare ve değerlendirme toplantısı sonucunda üzerinde durulan bölümler arasından Ormancılık ve Orman Ürünleri, Bilgisayar Teknolojileri, Tasarım, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümleri uygun görülerek açılması için girişimlere başlanması kararlaştırıldı.Rektör Prof. Dr. Refik Polat "Burada bulunma amacımız sadece yeni bölümler açıp Yenice'deki öğrenci nüfusunu artırmak değil. Bizim burada bulunma nedenimiz Yenice'deki Meslek Yüksekokulu'nu nasıl daha sağlıklı büyütebiliriz, Yenice'ye katkısı daha ne olabilir ve diğer taraftan Yenice'nin, Meslek Yüksekokulu'na katkısı ne olabilir bunu konuşalım istiyoruz." dedi.Öğrenci artırımı konusunda belirli kuralların bulunduğunu hatırlatan Rektör Polat, bunun gelişi güzel gerçekleşemeyeceğini belirterek, "Öncelikle yeni açılacak bölümde en az 3 öğretim üyesi veya öğretim görevlisi bulunması şartı bulunuyor. Bir başka faktör de, o bölümle ilgili Türkiye genelindeki doluluk oranlarıdır." diye konuştu.Rektör Polat konuşmasında Eflani ve Safranbolu'da gerçekleştirdikleri istişare toplantılarını hatırlatarak Yenice ilçesinde de benzer şekilde sahip olduğu imkanlar ve özellikler doğrultusunda MYO ile ilgili kararlar alınması gerektiğini söyledi.Kaymakam Muhammet Fatih Demirel ise, yaptığı konuşmada Yenice'nin yüzde 87'sinin ormanlarla kaplı olduğunu, bu alanda faaliyet gösteren 12 tane işletme bulunduğu ve yaklaşık 200 kişinin istihdam edildiğini söyleyerek açılması düşünülen bölümlerin ilçeye önemli katkı sağlayacağını söyledi.Belediye Başkanı Zeki Çaylı ise "Bölümler ile alakalı duyacağımız en iyi haber bu olur. Yüzde 87'si orman olan başka bir ilçe yok. Ormanları bizim gün ışığına çıkarıp, ulusal ve uluslararası tanıtım noktasına getirmemiz lazım." diye konuştu.İstişare ve değerlendirme toplantısının ardından Rektör Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet Yenice Meslek Yüksekokulu'nu da ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu.