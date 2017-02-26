27.02.2017 09:49:53

KBB Uzmanı Prof. Dr. İmdat Yüce Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde göreve başladı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İmdat Yüce, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İmdat Yüce, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ekibine katılan Prof. Dr. İmdat Yüce, 2005 yılında Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak göreve başladı. Prof. Dr. İmdat Yüce, baş-boyun tümörleri (gırtlak, dudak, ağız, sinüs, tükürük bezi) ağız-yüz-çene cerrahisi, tiroit ve paratroid rahatsızlıklarının tedavisindeki önemli çalışmalarıyla tanınıyor. 1976 Nevşehir Ürgüp doğumlu Prof. Dr. İmdat Yüce, 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2000-2005 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2011 yılında doçent, 2017 yılında profesörlük unvanını alan Prof. Dr. İmdat Yüce'nin birçok bilimsel çalışması bulunuyor.Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü ekibine yarı zamanlı olarak katılmasıyla ilgili, "Acıbadem'de hizmet vermekten mutluluk duyuyorum" açıklamasında bulundu.