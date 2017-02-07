07.02.2017 14:00:54

Kazım Karabekir Mahallesi Yeniden İnşa Edilecek

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazım Karabekir Mahallesinde başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesinin uygulanabilirliğinin Resmi Gazete'de yayınlandığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sıra şimdi kat karşılığı inşaat sözleşmesinde bunun için de Meclisten karar alındığını söyledi.

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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazım Karabekir Mahallesinde başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesinin uygulanabilirliğinin Resmi Gazete'de yayınlandığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sıra şimdi kat karşılığı inşaat sözleşmesinde bunun için de Meclisten karar alındığını söyledi.KAZIM KARABEKİR Değişime HazırBakanlar Kurulunca Kazım Karabekir Mahallesinde Kentsel Dönüşüm için karar alındığını ve belediye olarak inşaatlara başlayacaklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç " Yıl 2016 Melikgazi Belediyesi olarak Kazım Karabekir mahallesinde kentsel dönüşüm kararı alındı. Aynı yıl projelendirildi ve mahalle halkı ile anlaşmalar sağlanarak gecekondular mülk sahiplerince yıkıldı. Kazım Karabekir için çevre ve şehircilik bakanlığına başvuruda bulunuldu. İlgili bakanlığının yazısı ile Kentsel Dönüşüm için Kazım Karabekir de Bakanlar Kurulu Kararı alındı. Şimdi de bakanlar kurulu kararına istinaden inşaatın başlaması için çalışma başlatıldı. Başka kurumlarda 2-3 yıl süren bu çalışma Melikgazi belediyemizce 4 ayda gerçekleştirilmiştir. Bu da gösteriyor ki biz kentsel dönüşümü ciddiye alıyoruz. Melikgazi Belediye çalışmaları ile ilçenin fiziki yapısı modern, sağlıklı ve alt yapısı ile geliştiği gibi sosyal yaşama katkı sağlamakta ve toplumda birlik ve beraberliği artırmaktadır. Semtler arası hizmet uçurumları kaldırılmıştır. Son 20 yıldır gecekondu yapılmayan örnek bir şehirleşme gösteriyoruz" dedi.Meclis kararı ile yetki verildiKazım Karabekir Mahallesinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi sonrası inşaat ihalesi yapılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 2016 yılı başında başlatılan projenin Şubat ayanın ilk haftasında sonuçlandırılmasının hızlı, etkin ve verimli bir çalışma olduğunu ve bundan dolayı bu çalışmayı gerçekleştiren ekibe teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.