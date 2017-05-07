08.05.2017 12:50:42

Kazasından 7 gün sonra hayatını kaybetti

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir genç, geçirdiği trafik kazasından 7 gün sonra hayatını kaybetti.

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir genç, geçirdiği trafik kazasından 7 gün sonra hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, 1 hafta önce, Cumhuriyet Mahallesi Adalet Sokak Kavşağında, 19 yaşındaki Kamil Aslan idaresindeki plakasız motosiklet ile O.B. yönetimindeki Su arama Motoru (Çatpat) çarpışmış ve kazada Aslan yaralanmıştı.Yaralı olarak Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kazadan 7 gün sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.(YD-EFE)