02.03.2017 22:14:19

Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin 25. yıl dönümü

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Uyanık: - 'Dostluğumuz, gücünü ortak tarihi ve kültürel bağlardan almaktadır. Karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ikili ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyorum'

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükelçi Uyanık, mesajında, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Dostluğumuz, gücünü ortak tarihi ve kültürel bağlardan almaktadır. Karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ikili ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyorum." ifadesine yer verdi.

Kazakistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair protokol Almatı kentinde 2 Mart 1992'de imzalanmıştı.

Türkiye, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştu.

