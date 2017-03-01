01.03.2017 21:22:28

Kazakistan'da 'Şükran Günü' etkinliği

Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Mammadov: - 'Kazaklar kendileri zor durumda olmalarına rağmen, sürgün edilenlere kucak açmıştı'- Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Uyanık:- 'O sürgün yıllarında bizim dili, kökü, kültürü her şeyimiz bir Ahıska Türklerini, Azerbaycan Türklerini ve diğer birçok halkı buraya totaliter rejim altında sürgün ettiler fakat bu insanlarımız burada kardeşlerinin arasında b

azakistan'da bu yıl ikincisi kutlanan Şükran Günü'nde, Astana'da yaşayan etnik azınlıklar, düzenlenen kültürel etkinlikler ile 1930'larda sürgün edilenlere kucak açan Kazakistan halkına teşekkür etti.

Başkent Astana'daki Azerbaycanlılar Birliği tarafından düzenlenen etkinliğe, Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Raşad Mammadov, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık ve Astana'daki farklı etnik gruplardan çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Mammadov, 1930'larda Sovyetlerin sürgün ettiği milletler arasında Azerbaycanlıların da olduğunu hatırlatarak, "Kazaklar kendileri zor durumda olmalarına rağmen sürgün edilenlere kucak açmıştı." dedi.

Kazakistan topraklarına yüz binden fazla Azerbaycanlının sürgün edildiğine dikkati çeken Mammadov, bugün sürgün edilenlerin üçüncü neslinin Kazakistan'da yaşadığını ve ülke menfaati ve geleceği için çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Uyanık da, "Şükran Günü"'nün, sürgün edilen halkların Kazak halkıyla kaynaşıp, kardeş olanların şükranlarını iletme günü olduğunu ifade ederek, "O sürgün yıllarında bizim dili, kökü, kültürü her şeyimiz bir Ahıska Türklerini, Azerbaycan Türklerini ve diğer birçok halkı buraya totaliter rejim altında sürgün ettiler fakat bu insanlarımız burada kardeşlerinin arasında bütünleşmiş olarak yaşamaktalar. Barışınız, kardeşliğiniz daim olsun." şeklinde konuştu.

Sovyetler tarafından 1930'larda Kazakistan'a sürgün edilenler arasında yer alan Salman Geroyev da, halkın hayvan trenlerine bindirilerek Kazakistan'a sürgün edildiğini hatırlatarak, Kazak halkının, o dönemde yaşadığı zorluklara rağmen sürgün edilenleri karşılayarak sahiplendiğini belirtti.

Geroyev, Kazak halkına gösterdikleri fedakarlıktan ötürü teşekkür etti.

Etkinlikte aha sonra dans gösterileri sunuldu ve şarkılar seslendirildi.

Kazakistan Halk Asamblesinin kurulduğu gün olarak bilinen 1 Mart günü, geçen yıl Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in teklifi üzerine "Şükran Günü" ilan edilmişti.

Şükran Günü'nde, Kazakistan'da yaşayan etnik azınlıklar, Sovyetlerin sürgün politikaları uyguladığı dönemde Kazakistan halkının gösterdiği konukseverlik ve sabır için teşekkür mahiyetinde etkinlikler düzenliyor.