16.02.2017 11:00:06

Kazakistan'da kamyon şoförüne yol soran pilot şaşırttı

Kazakistan’da çekilen bu görüntülerde askeri helikopterden inen bir asker, kamyon sürücüsüne doğru koşuyor. Yol tarifi soran asker cevabını aldıktan sonra helikoptere geri dönüyor.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Kazakistan'da çekildiği belirtilen görüntüler şaşırttı.



Video, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.



Görüntülerde bir karayoluna inen askeri helikopterden, pilotun indiği ve onu gördüğünde duran kamyon şoförüne yaklaşarak yol sorduğu görülüyor. Pilot, konuşmadna sonra koşarak helikoptere geri dönüyor.



İŞTE O GÖRÜNTÜLER







KAZAKİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Videonun sosyal medyada yayılması üzerine olayla ilgili bir açıklama yapmak zorunda kalan Kazakistan Savunma Bakanlığı, bunun planlanmış bir tatbikat olduğunu duyurdu.



PEKİ NEDEN YAPILDI?

Açıklamada, söz konusu tatbikatta stajyer pilotların, "insani araştırma yöntemleri dahil" tüm metotları kullanarak, varmaları gereken noktaya ulaşma becerilerinin test edildiği belirtildi.

Tatbikatın "başarıyla sonuçlandığını" ifade eden Kazakistan Savunma Bakanlığı; videodaki helikopterin, her zaman konuşlandığı askeri üs'te olduğunu açıkladı.

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