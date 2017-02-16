Kazakistan'da kamyon şoförüne yol soran pilot şaşırttı

TİMETURK | HABER MERKEZİ
Kazakistan'da çekildiği belirtilen görüntüler şaşırttı.
Video, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Görüntülerde bir karayoluna inen askeri helikopterden, pilotun indiği ve onu gördüğünde duran kamyon şoförüne yaklaşarak yol sorduğu görülüyor. Pilot, konuşmadna sonra koşarak helikoptere geri dönüyor.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
KAZAKİSTAN'DAN AÇIKLAMA
Videonun sosyal medyada yayılması üzerine olayla ilgili bir açıklama yapmak zorunda kalan Kazakistan Savunma Bakanlığı, bunun planlanmış bir tatbikat olduğunu duyurdu.
PEKİ NEDEN YAPILDI?
Açıklamada, söz konusu tatbikatta stajyer pilotların, "insani araştırma yöntemleri dahil" tüm metotları kullanarak, varmaları gereken noktaya ulaşma becerilerinin test edildiği belirtildi.
Tatbikatın "başarıyla sonuçlandığını" ifade eden Kazakistan Savunma Bakanlığı; videodaki helikopterin, her zaman konuşlandığı askeri üs'te olduğunu açıkladı.