13.02.2017 22:36:08

Kazakistan 3 bin 502 Türk'e çalışma izni verdi

Kazakistan'da, 2016 yılında 3 bin 502 Türk vatandaşına çalışma izni verildiği bildirildi.

Kazakistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl toplam 36 bin 792 yabancıya çalışma izni verildiğini belirterek, Çin'den yaklaşık 13 bin, Türkiye'den 3 bin 502, Özbekistan, İngiltere ve Hindistan'dan yaklaşık bin 500'er kişinin çalışma izni aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yönetici kategorisinde yaklaşık 3 bin kişiye, yönetici yardımcısı kategorisinde 7 bin kişiye ve işçi kategorisinde 25 binden fazla yabancıya çalışma izni verildiği kaydedildi.

Kazakistan'da 1 Ocak 2017 itibarıyla yabancı işçiye verilen çalışma izni süresi kısaltılarak, işverene idari talepler de kaldırıldı.Yeni uygulamalara göre, ülkeye yabancı iş gücü çekmek isteyen işverenin, yabancı işgücü kategorisine göre vergi ödemesi yeterli oluyor.

Türkiye'nin Astana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Fatih Uysal, geçen yıl Türk firmalarının yabancı işgücü için çalışma izni almakta sorunlar yaşadığını aktararak, yeni uygulamaların çalışma gücünün artmasını sağlamasını temenni ettiğini söylemişti.

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