28.02.2017 14:45:15

Kazada ölen güvenlik görevlisinin çalan telefonunu kimse açamadı

Gaziantep'te tırın çarptığı motosikletin sürücüsü Mustafa Ataş yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Ataş'ın çalan cep telefonunu ise kimse açamadı.

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Gaziantep'te tırın çarptığı motosikletin sürücüsü Mustafa Ataş yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Ataş'ın çalan cep telefonunu ise kimse açamadı.Kaza, bugün öğle saatlerinde İslahiye ilçesi Kırıkçalı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İslahiye'den Hatay istikametine giden E.V. idaresindeki tır, aynı istikamette seyreden ve güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Mustafa Ataş (33) idaresindeki motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrularak bariyerlere çarpan Ataş, olay yerinde hayatını kaybetti.Çalan cep telefonunu kimse açamadıKaza sonrası çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 ekipleri Ataş'ın öldüğünü tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinden sonra cenaze aracına konulacak olan Ataş'ın cep telefonu çaldı. Uzun süre çalan telefonu kimse açamadı.Olay sonrası tır sürücüsü E.V. jandarma ekiplerine teslim olurken, olayı duyarak olay yerine gelen Ataş'ın yakınları ise fenalık geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadırkentte güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Ataş'ın cesedi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.