28.02.2017 17:39:01

Kazada hayatını kaybeden temizlik işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde çöp kamyonu ile tuğla yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Salihli Belediyesi Temizlik işçisi Erdal Erten (35), sonsuzluğa uğurlandı.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde çöp kamyonu ile tuğla yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Salihli Belediyesi Temizlik işçisi Erdal Erten (35), sonsuzluğa uğurlandı.Evli ve 3 çocuk babası olan Erten, Taytan Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından Taytan Mahallesi Asri Mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.Salihli Ülkücü İşçiler Derneği Taytan Mahallesi Oba Başkanı olduğu öğrenilen Erten'in Taytan Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazına Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda olmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, Manisa Ülkücü İşçiler Dernek Başkanı Murat Öner, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Musa Yıldız, baba Ali Osman Erten ile mesai arkadaşları ve mahalle halkı katıldı.