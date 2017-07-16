16.07.2017 09:35:12

Kaza yapıp kaçarken yine kaza yapıp yaralandı

Samsun'da bir otomobil sürücüsü bir başka otomobile çarpıp maddi hasarlı kazaya karışarak kaza yerinden kaçarken 500 metre ileride ikinci bir kaza yaparak bu kez yaralanıp hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Erkan K. adlı genç, Tepecik Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde 55 DA 756 plakalı otomobili ile seyir ederken Murat K.'nin kullandığı 34 PA 2743 plakalı otomobilin sol ön çamurluğuna çarparak kaçtı. Aracını durduran Murat K., 155 Polis İmdat Servisine ihbarda bulunarak otomobilin bir aracın çarpıp kaçtığını söyledi. Erkan K. ise otomobiliyle kaçarken kaza yerinin 500 metre ilerisi olan Kışla Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bankete, artından da demir elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilin şoför mahallinin kapısı yerinden koptu ve sürücüsü Erkan K. araçtan fırlayarak mısır tarlasına uçtu. Kazada yaralanan Erkan K., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.