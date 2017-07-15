15.07.2017 10:39:08

Kaza kurşunu yaraladı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kaportacı çırağı, koltuklarını söktükleri araçta bulunan silahın kazayla patlaması sonucu yaralandı.

İnebolu ilçesinde Abdurrahmanpaşa Caddesi'nde bir kaportacı dükkanında kaporta ustası E.O. ile 15 yaşındaki çırak E.G, kendilerine getirilen 34 K 9980 plakalı otomobilin koltuklarını sökerken koltuğun altında bulunan silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, 15 yaşındaki çırak E.G.'nin kasığına saplandı. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan E.G, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.