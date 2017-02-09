09.02.2017 18:43:27

Kayyum atanan firmaya operasyon: 6 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyum atanan firmaya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyum atanan firmaya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele ve Örgütlü Suçlar Bürosunun talimatıylaTurgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından daha önce kayyum atanan ORDU A.Ş. firmasının sahiplerine ve çalışanlarına yönelik eş zamanlı olarak 4 noktaya yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda K.M., F.M., T.O., E.O., E.O., Y.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.