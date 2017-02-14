14.02.2017 16:59:04

Kayyum atanan belediyede maaşlar zamanında yatıyor

KHK ile Kayyum atanan Siirt Baykan'da artık çalışanlar maaşlarını zamanında alıyorlar.

KHK kapsamında Baykan ve Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mehmet Kocabey, göreve başladıktan sonra ilk olarak DBP yönetimi döneminde personelin ödenmeyen maaşların ödenmesi talimatını verdi.

Belediye Başkan Vekili Kocabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütlere bulaşmamış, işini yapan personelle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

HİZMET İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR

Personelin mağdur olmaması için ellerinden gelen gayretti gösterdiklerini ifade eden Kocabey, göreve başlar başlamaz her türlü hizmetten mahrum bırakılan vatandaşlara çok daha kaliteli bir hizmet getirmek için çalışmaya başladıklarını belirtti.

"MAAŞLAR DÜZENLİ OLARAK ÖDENECEK"

Kocabey, şöyle devam etti: "Göreve başlamamızın amacı personeli işten atmak veya insanları mağdur etmek değil tam aksine devletimizin desteğiyle vatandaşımıza bugüne kadar ihmal edilen hizmeti en iyi şekilde vermektir. İlk olarak aylardır mağdur edilen personellerden başladık. Baykan Belediyesinde geçici işçi olarak çalışan 24 personelin alacağı olan içeride kalan maaşları ödendi. Veysel Karani beldesinde ise aynı şekilde çalışan 18 personelin içeride kalan alacakları aralık ayında iki maaş, ocak ayında da iki maaş olarak ödendi. Bu aydan sonraki maaşları düzenli olarak ödenmeye devam edilecektir."

Personelin moralinin iyi olduğunu anlatan Kocabey, personelden tek beklentilerinin vatandaşa verecekleri hizmet olduğunu sözlerine ekledi.

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