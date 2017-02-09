09.02.2017 18:50:57

Kaytazdere'den mavi bayrak başvurusu

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Kaytazdere Saralkent plajı için mavi bayrak başvurusu yapıldı.

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Yalova'nın Altınova ilçesinde, Kaytazdere Saralkent plajı için mavi bayrak başvurusu yapıldı.Geçen yıl Saralkent plajına mavi bayrak alan Kaytazdere Belediyesi, 2017 için Uluslararası Çevre Eğitim Vakfına (TURÇEV) mavi bayrak başvurusunda bulundu. Saralkent plajının 2. etap çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ali Kangal, "Maksadımız her yönüyle Saralkent plajını tescilli bir plaj haline getirerek, halkımızın hizmetine sunmaktır" dedi.