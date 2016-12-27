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Kayserispor'un en istikrarlıları belli oldu
27.12.2016 10:45:40

Kayserispor'un en istikrarlıları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı maçları tamamlanırken, Kayserispor geride kalan 16 haftada 12 puan alarak ilk yarıyı 16. sırada tamamladı. Sarı-Kırmızılı takım bu sezona 26 profesyonel oyuncu ile başlarken, lig boyunca 22 oyuncusuna şans tanıdı. 4 Futbolcu ise ligde forma giyemedi. Takımın en istikrarlı isimleri olarak 16 maçın tamamında forma giyen Kana Bıyık, Welliton ve Deniz Türüç dikkat çekti. En fazla süreyi alan isimler ise Bin 391 dakika ile Kana Bıyık ile Welliton oldu.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı maçları tamamlanırken, Kayserispor geride kalan 16 haftada 12 puan alarak ilk yarıyı 16. sırada tamamladı. Sarı-Kırmızılı takım bu sezona 26 profesyonel oyuncu ile başlarken, lig boyunca 22 oyuncusuna şans tanıdı. 4 Futbolcu ise ligde forma giyemedi. Takımın en istikrarlı isimleri olarak 16 maçın tamamında forma giyen Kana Bıyık, Welliton ve Deniz Türüç dikkat çekti. En fazla süreyi alan isimler ise Bin 391 dakika ile Kana Bıyık ile Welliton oldu.

Kayserispor'da ilk yarı sonunda istatistikler belli oldu. Kayseri ekibi bu sezon lige 26 profesyonel isim ile girerken, 22 oyuncusuna ligde şans tanıdı. Dört isim ise hiç forma giyemedi. Sarı-Kırmızılı takımda ligin ilk yarısında tüm maçlarda forma giyen üç isim dikkat çekti. Kana Bıyık ile Welliton 16 maçta toplam Bin 391 dakikada sahada kalarak en fazla süre alan isimler oldu. Bu iki oyuncuyu yine 16 maçın tamamında oynayan ve Bin 343 dakikada sahada kalan Deniz Türüç takip etti. Kayserispor'da diğer oyuncuların maç sayısı ve aldıkları süreler şöyle Ali Ahamada (7Maç-241 Dk.), Muammer Yıldırım (11 Maç-955 Dk.), Levent Gülen (14 Maç-Bin 224 Dk.), Anıl Karaer (12 Maç-906 Dk.), Larrys Mabiala (13 Maç-Bin 125 Dk.), Samba Sow (11 Maç-766 Dk.), Srdan Mijailovic (15 Maç-Bin150 Dk.), Nakoulma (13 Maç-Bin 167 Dk.), Ufuk Budak (11 Maç-817 Dk.), Erkam Reşmen (3 Maç- 182 Dk.) Umut Sönmez (12 Maç-562 Dk.), Kubilay Sönmez (13 Maç-900 Dk.), Umut Bulut (13 Maç-933 Dk.), Alian Traore (11 Maç-234 Dk.), Murat Duruer (6Maç-128 Dk.)Furkan Yaman (1 Maç-7 Dk.), Mert Özyıldırım (2 Maç-6 Dk.), Miladin Stevanovic (1 Maç-36 Dk.) Mert Ilıman (1 Maç-1 Dk.),

FORMA GİYMEYEN 4 İSİM

Bu sezon Kayserispor kadrosunda yer alan ancak Süper Lig'de forma şansı bulamayan 4 genç isim Devlet Karataş, Onur Beytaş, Kerimcan Güzeldal ve Vedat Karakuş olarak dikkat çekti. Ayrıca, ligde sadece 1 maçta 36 dakika süre alan Miladin Stevanovic en az forma giyen yabancı oyuncu oldu. Mert Ilıman ise ilk yarının son haftasında oynanan kardemirkarabükspor maçında sadece 1 dakika sahaya ayak basarak süre alan isimler arasında en alt sırada yer aldı.
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