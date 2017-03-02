02.03.2017 20:59:56

Kayserispor-Fenerbahçe maçından notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Süper Lig'de Gaziantepspor ile oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı- De Souza, bir maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kayserispor ile oynanan çeyrek final ilk maçında kadroda 5 değişiklik yaptı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan kaleci Volkan Demirel kadroda yer almazken, iyileşen Simon Kjaer ilk 11'de şans buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor karşısında ilk 11'de yer almayan Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Josef de Souza ve Fernandao da Kayserispor karşısında ilk 11'de görev aldı.

Hollandalı teknik adam, Gaziantepspor karşısında 11'de sahaya çıkan Roman Neustaedter, İsmail Köybaşı, Volkan Şen ve Moussa Sow'u yedek kulübesinde oturturken, Gregory van der Wiel'i 18 kişilik kadroya almadı.

Gaziantepspor maçında ligde ilk defa yedek kalan ve ikinci yarıda oyuna giren Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, bir müsabaka aranın ardından ilk 11'e geri döndü.





- Kayserispor'da ilk 11'de yedi değişiklik





Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor ile oynanan son lig maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de yedi oyuncuya yer vermedi.

Sarı-kırmızılı takımda, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ali Ahamada, Jean Armel Kana Bıyık, Raheem Lawal, Rajko Rotman, Güray Vural, Deniz Türüç ve Umut Bulut yedek soyundu.

Diğer maçlara oranla Kayserisporlu taraftarların bu karşılaşmaya daha fazla ilgi gösterdiği gözlendi.