25.02.2017 15:54:28

Kayserispor'dan maç günü tepkisi

Sarı-kırmızılı kulüp, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapacakları çeyrek final ilk maçının bir gün öne alınması taleplerinin kabul edilmemesine tepki gösterdi- Kulüp başkanı Bedir:'Yetkililerden yazılı ve sözlü olarak istediğimiz, insanlığın en müstahak olduğu değerler olan adalet, eşitlik talebimiz maalesef karşılanmamıştır'

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapacakları çeyrek final ilk maçının bir gün öne alınması taleplerinin kabul edilmediğini belirterek, karara tepki gösterdi.

Bedir, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kayserispor'un ikinci yarıdaki çıkışına değinerek, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bu performanslarını sürdüreceklerini savundu.

Türkiye Kupası'nda 2 Mart Perşembe günü Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maçın günü ile ilgili eleştirilerde bulunan Bedir, şunları kaydetti:

"Her zaman, her yerde ve her şartta oynamayı göze almış ve hiçbir bahaneye sığınmayan yönetim anlayışımızla bu maça da çıkacak, inşallah bu mücadeleden de alnımızın akıyla çıkacağız. Ancak, yetkililerden yazılı ve sözlü olarak istediğimiz, insanlığın en müstahak olduğu değerler olan adalet, eşitlik talebimiz maalesef karşılanmamıştır. Ligde çok zorlu bir mücadele veren takımımız, 5 Mart'ta Kasımpaşa ile lig maçı oynayacaktır. Rakibimiz de bizim gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalmış ve 28 Şubat'ta kupa maçına çıkacak. Fakat, Kayserispor'un kupadaki maçı 2 Mart'ta. Önceki lig maçını da aynı günde oynadığımız ve pazar günü lig mücadelesi yapacağımız Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası sonrası 5. günde lig maçına çıkarken, Kayserispor 3. günde maça çıkacak."

Bedir, bu nedenle Türkiye Kupası'ndaki maçlarının en azından bir gün öne çekilmesi için yetkili yerlere başvurduklarını ancak taleplerinin reddedildiğini aktardı.