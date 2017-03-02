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Kayserispor'dan Barcelona'ya
02.03.2017 15:29:10

Kayserispor'dan Barcelona'ya

Kayserispor'un 12 yaşındaki genç yeteneği Emre Demir, Barcelona'dan aldığı teklif üzerine genç takım ile antrenmanlara çıkmak üzere İspanya'ya gitti

Kayserispor'un 12 yaşındaki genç yeteneği Emre Demir, Barcelona'dan aldığı teklif üzerine genç takım ile antrenmanlara çıkmak üzere İspanya'ya gitti. Katalan ekibi ile 14 gün idman yapacak olan Emre Demir'in beğenilmesi durumunda transfer görüşmeleri başlayacak.

Barcelona'nın altyapı scout ekibi tarafından uzun süredir takip edilen Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir, bugün İspanya'ya gitti. Nisan 2014'te Kayserispor'da filiz lisansı çıkan Emre Demir, hızı ve yetenekli sol ayağı ile öne çıkıyor. Barcelona'nın altyapı tesisleri olan dünyaca ünlü La Masia'da denemeye alınacak genç oyuncu, beğenilmesi halinde Katalan ekibine transferi için görüşmelere başlanacak. Emre Demir, 3 kez de U14 yaş Milli Takımı formasını giyerken, İspanya'ya gitmeden önce Başkan Erol Bedir, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Genel Menajer Ali Reşat Çağan, futbolcular, yöneticiler, takım arkadaşları ile vedalaştı.

Kayserispor, Emre Demir'i Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'den transfer ettikten sonra özel çalışmalar ile güçlenmesine ve tecrübe kazanmasına uğraş vermişti. Emre, küçük yaşına rağmen tecrübe kazanması için zaman zaman profesyonel takım ile idmanlara katılmıştı.

(Erhan Kan / İHA)
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